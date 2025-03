Le Français Michael Calixte aux commandes pour développer Fairmont Hotels & Resorts au Maroc

Dans un mouvement stratégique qui promet de redéfinir l’hospitalité de luxe au Maroc, Michael Calixte, vétéran de l’industrie hôtelière, vient d’être nommé Vice-Président Régional Fairmont Maroc et Directeur Général du prestigieux Fairmont Royal Palm Marrakech.

L’aventure de Michael Calixte avec le groupe Accor a débuté en 1989 au Novotel Southampton au Royaume-Uni. Ce premier pas a marqué le commencement d’un voyage professionnel extraordinaire à travers 13 pays et diverses enseignes du groupe. Son attachement pour l’hôtellerie remonte à ses 13 ans, lorsqu’il découvrit ce monde en travaillant dans un établissement familial en Ardèche, expérience qui façonna sa philosophie du service.

Sa carrière a pris un tournant décisif au Moyen-Orient, où il a dirigé successivement le Sofitel Cairo Maadi, le Sofitel Dubai Down Town, le Swissôtel Dubaï et Le Grand Amman Managed by Accor. Ces expériences lui ont permis d’affiner sa compréhension des attentes des clients dans des marchés exigeants, avant d’être promu en 2020 à la direction générale d’Accor Algérie, puis en 2022 au poste de Vice-Président des Opérations pour l’Algérie et la Tunisie.

Une oasis de bien-être : Fairmont Royal Palm Marrakech

Une vision renouvelée pour Fairmont au Maroc

Dans ses nouvelles fonctions, Michael Calixte souhaite réaffirmer la position du Fairmont Royal Palm Marrakech comme le resort golfique de référence à Marrakech et au Maroc. Passionné et joueur de golf chevronné, il attache une importance particulière à l’expérience des joueurs tout en veillant à renforcer l’identité unique du resort.

À l’échelle nationale, sa mission consistera à orchestrer le développement de la marque dans le Royaume à travers les quatre adresses Fairmont : Royal Palm Marrakech, Taghazout Bay, La Marina Rabat-Salé et Tazi Palace Tangier.

« Un hôtel est avant tout une aventure humaine. L’excellence se construit dans l’énergie et la passion des équipes, dans chaque attention portée aux hôtes. C’est ainsi que naît une hospitalité sincère, » souligne-t-il, fidèle à sa conviction que le luxe réside essentiellement dans l’expérience humaine.

« Le Fairmont Royal Palm Marrakech est un vrai havre de paix »

Fairmont : excellence mondiale, présence monégasque

Fairmont Hotels & Resorts, avec un portefeuille de 92 hôtels à travers le monde, connecte les voyageurs aux destinations les plus prisées en offrant des séjours mémorables dans des propriétés luxueuses. La marque est également présente à Monaco, enrichissant le paysage hôtelier de la Principauté avec son service personnalisé et attentionné.