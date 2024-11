La SBM et l’École Hôtelière de Lausanne : Un partenariat prestigieux déjà signé

Cette collaboration a pour objectif de former les talents de demain et de valoriser l’industrie touristique.

Le mercredi 20 novembre, la Société des Bains de Mer (SBM) a signé un partenariat stratégique avec l’EHL (Hospitality Business School), la prestigieuse institution lausannoise, une référence mondiale dans le domaine de l’hôtellerie.

Stéphane Valeri, Président-Délégué de la SBM, a exprimé au micro de Monaco Info : « C’est la première fois que l’EHL choisit un partenaire pour un partenariat global. On est très fier. Ensemble, nous allons développer des stages, des embauches. » Il a également souligné l’importance de ce rapprochement pour les jeunes Monégasques : « Il y a déjà des Monégasques, des résidents du pays qui sont étudiants et je ne peux qu’encourager tous ceux qui ont la passion des métiers de l’hôtellerie, de l’hospitalité et de la restauration à s’engager à l’EHL. Nous aurons beaucoup d’embauches pour qu’ils deviennent les futurs dirigeants de nos établissements. »

Cet accord renforce la place de la SBM parmi les grandes références européennes du secteur © DR

Un partenariat axé sur l’excellence

« C’est très valorisant pour la SBM de s’associer à la meilleure école hôtelière au monde. Nos salariés seront ravis de ces nouvelles perspectives », poursuit Sophie Vincent, la Directrice des Ressources Humaines de la SBM. Elle a notamment détaillé les trois axes majeurs de cette collaboration à savoir, la formation et le développement des compétences afin d’offrir aux salariés des opportunités d’apprentissage enrichissantes. Mais aussi, l’attractivité des métiers de l’hôtellerie.

Avec ce partenariat, la SBM souhaite contribuer à revaloriser ces professions auprès des nouvelles générations. Elle souhaite aussi mettre en place des actions communes pour concevoir des projets innovants afin de célébrer et de promouvoir les métiers qui font le cœur de l’industrie touristique.

