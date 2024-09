La Société des Bains de Mer s’engage pour un partenariat historique avec le Monaco Basket Association

Mme la coach Olga Tarasenko, le Président du MBA M. Éric Elena, le Président de la SBM M. Stéphane Valeri et enfin la capitaine de l'équipe Mme Lucie Laroche © Stéphane Danna / Direction de la Communication

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche pour le sport féminin à Monaco. Ce lundi, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) et le Monaco Basket Association (MBA) ont scellé une convention de partenariat « longue durée ». Un engagement de poids pour l’avenir du basket féminin en Principauté, marqué par des ambitions de montée en Ligue 2 et la présentation d’une équipe renouvelée pour la saison 2024-25.

La Société des Bains de Mer n’est plus à présenter dans le domaine sportif à Monaco. L’entreprise emblématique, qui soutient déjà des champions comme Téo Andant, vice-champion du monde et d’Europe en salle du relais 4×400 mètres, ou encore des équipes de football corporatif et de golf, marque aujourd’hui un engagement fort en faveur du sport féminin.

Publicité

« Le basket-ball féminin est un sport d’avenir à Monaco et je suis heureux d’y contribuer, étant moi-même grand supporter de basket », a déclaré Stéphane Valeri, Président de la SBM, lors de la signature du partenariat au Casino de Monte-Carlo.

Ce partenariat, qui s’inscrit sur le long terme, va bien au-delà du simple soutien financier. En plus des subventions, la SBM mettra à disposition de l’équipe d’Olga Tarasenko ses infrastructures de prestige : salles de sport, spa, cryothérapie et même les thermes du Monte-Carlo Bay Ressort. De quoi renforcer la préparation physique et mentale des joueuses dans leur quête des meilleures performances.

© Stéphane Danna / Direction de la Communication

Des ambitions claires pour la saison 2024-2025

Avec une nouvelle équipe, composée de cinq anciennes et de cinq nouvelles recrues, le Monaco Basket Association entame cette saison avec l’objectif affiché de monter en Ligue 2. « Nous visons la montée », affirme l’entraîneur Olga Tarasenko, qui s’apprête à entamer sa nouvelle campagne avec confiance après quatre victoires en matchs de préparation, dont une contre une équipe de division supérieure.

Le premier match de championnat NF1, la troisième division française, aura lieu ce samedi soir contre Montpellier, à la salle de l’Annonciade.

Mais cette salle, bien connue des amateurs de basket de la Principauté, pourrait bientôt devenir trop petite pour accueillir les futures ambitions du club. En cas de montée en Ligue 2, la seule salle homologuée serait celle de la Roca Team, véritable temple du basket monégasque.

Les joueuses de la MBA © Stéphane Danna – Direction de la Communication

Une capitaine prête à relever le défi

Lucie Laroche, capitaine de l’équipe pour la quatrième saison consécutive, est une figure clé de ce collectif en pleine mutation. Véritable relais entre les joueuses, elle incarne l’esprit de cohésion qui anime cette équipe.

« Nous sommes vraiment très honorées d’avoir ce partenariat pour cette année et les années à venir. Nous sommes déterminées cette saison à atteindre nos objectifs, comme chaque saison. Nous allons tout faire pour y arriver », promet-elle, confiante en ses coéquipières et en la stratégie du club, mais également décidée à aller chercher la médaille qui leur a échappé la saison dernière.

Un partenariat de rêve pour le club

Pour Éric Elena, Président du Monaco Basket Association depuis 14 ans, ce partenariat avec la SBM est un grand moment de fierté. « Devant vous, vous avez un Président heureux. Avoir la SBM qui croit en nous, c’est un grand pas en avant. Je suis très fier », a-t-il déclaré avec émotion. Le MBA, parti du plus bas niveau il y a 14 ans, a gravi sept échelons nationaux, remportant deux Coupes de France à Bercy et un titre de champion de France N2 en 2017.

En s’engageant avec la SBM, le club se donne les moyens de poursuivre sa progression fulgurante. « Nous soutenons les valeurs du MBA qui sont l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et la recherche constante des meilleures résultats. Nous croyons en cette équipe. Bonne chance aux filles pour une superbe saison », conclut Stéphane Valeri.

L’objectif est clair : faire évoluer cette équipe féminine vers les sommets du basket français, tout en promouvant le sport féminin à Monaco, une discipline qui mérite toute la considération.

© Stéphane Danna – Direction de la Communication

Le Monaco Basket Association rend hommage à José Tchobanian