Il Casinò di Monte-Carlo punta verso nuovi orizzonti

Il 14 novembre, la Société des Bains de Mer ha fatto la storia inaugurando il suo primo casinò al di fuori del Principato.

Installato a bordo della nave da crociera di lusso Crystal Symphony, il casinò occupa una superficie di 110 m² e riflette l’eleganza Belle Époque per cui Monte-Carlo è famosa. Si tratta di un’importante novità per la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM): “Portare il Casinò di Monte-Carlo oltre i nostri confini è un atto estremamente simbolico per noi. Dimostra la nostra determinazione ad aprirci a nuovi mercati”, ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente e CEO di Monte-Carlo SBM.

Il savoir-faire nel gioco oltre i confini monegaschi

Le Crystal Symphony © DR

In occasione dell’inaugurazione della nave a Venezia, Pascal Camia, Direttore dello Sviluppo Internazionale di SBM, ha dichiarato: “Con tavoli e slot machine, siamo lieti di portare la nostra esperienza a bordo delle Crystal Cruises. La compagnia di crociere offrirà d’ora in poi ai suoi passeggeri una varietà di servizi che conferma la reputazione di cui Monte Carlo gode da più di 160 anni”.

Manfredi Lefebvre, Presidente Esecutivo di A&K Travel Group, Geoffrey Kent, Fondatore e Presidente Emerito di Abercrombie & Kent e Philippe Allavena, Segretario Generale del Gioco, erano tutti presenti per questa importante inaugurazione.

© Crystal

In futuro, tutte le navi da crociera Crystal (escluse le navi da spedizione) avranno un Casinò di Monte-Carlo a bordo.

Il 18 dicembre 2024 aprirà un secondo Casinò di Monte-Carlo a bordo della Crystal Serenity, in partenza da Fort Lauderdale (Florida, Stati Uniti). La nave disporrà di 3 tavoli da gioco e 32 slot machine.