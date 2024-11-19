Казино Монте-Карло берет курс на новые горизонты

В четверг, 14 ноября, компания Société des Bains de Mer достигла исторической вехи, открыв свое первое казино за пределами Княжества.

Казино, расположенное на борту роскошного круизного лайнера Crystal Symphony, занимает 110 м² и воплощает элегантность стиля «бель эпок», который так славен Монте-Карло. Для компании Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) это важный шаг вперед. «Открытие казино Монте-Карло за пределами нашего княжества — это знаковое событие. Оно подтверждает нашу решимость выходить на новые рынки», — отметил с воодушевлением президент и генеральный директор компании Monte-Carlo SBM Стефан Валери.

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Игровой опыт выходит за границы Княжества

Круизный лайнер Crystal Symphony © Все права защищены

На торжественной церемонии в Венеции, где был представлен круизный лайнер Crystal Symphony, Паскаль Камиа, директор SBM по международному развитию, подчеркнул: «Мы рады предложить наш игровой опыт на борту круизов Crystal Cruises. Благодаря нашим игровым столам и автоматам пассажиры смогут почувствовать дух Монте-Карло, который сохраняет свою легендарную репутацию уже более 160 лет».

Среди почетных гостей на этом знаковом событии были исполнительный председатель совета директоров A&K Travel Group Манфреди Лефевр (Manfredi Lefebvre), основатель и председатель совета директоров Abercrombie & Kent Джеффри Кент (Geoffrey Kent), а также генеральный секретарь департамента игр Филипп Аллавена (Philippe Allavena).

© Crystal

В ближайшем будущем Казино Монте-Карло планируют открыть на всех круизных лайнерах Crystal, за исключением экспедиционных судов.

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18 декабря 2024 года на борту корабля Crystal Serenity, который отправится из Форт-Лодердейла (Флорида, США), откроется второе казино Монте-Карло. На этом лайнере будут размещены три игровых стола и тридцать два игровых автомата.