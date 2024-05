Dove posteggiare per andare al Casinò di Monte-Carlo?

È l’attrazione emblematica per eccellenza del Principato.

Nel cuore del Carré d’Or, il Casinò di Monte-Carlo è un punto di riferimento per il gioco e l’intrattenimento, non solo in Europa ma anche nel mondo. Con un’atmosfera intima e un’architettura Belle Époque, ha attirato le telecamere di alcuni dei più grandi registi del mondo e ha fatto da sfondo ai film di James Bond Never Say Never Again e GoldenEye e a Fast and Furious 5, solo per citarne alcuni.

Sulla strada

Se arrivate in auto, potete parcheggiare in strada o in uno dei parcheggi sotterranei vicini, a seconda del numero di posti disponibili. Se scegliete la prima opzione, ricordate che i parcheggi su strada a Monaco contano 1.000 posti in tutta la città.

Tariffe: per i parcheggi in su strada, la tariffa standard è di 2,40 euro all’ora, pagabili direttamente alle macchinette o tramite le applicazioni PayByPhone e Monapass. In Boulevard des Moulins e nella parte alta di Rue Grimaldi i costi aumentano: la tariffa è di 1,50 euro per 30 minuti. I veicoli elettrici non pagano e il parcheggio è gratuito per tutti la domenica. Segnaliamo infine che, nella maggior parte delle zone, il tempo massimo di sosta è di due ore.

Nei parcheggi pubblici

Il Principato conta una quarantina di parcheggi pubblici e quasi 20.000 posti auto sparsi sul territorio. Per conoscere in tempo reale i posti disponibili, è possibile consultare una mappa interattiva. Specificando la posizione desiderata e la durata della sosta, la mappa vi indicherà il parcheggio più vicino con un punto blu lampeggiante.

Per andare al Casinò, il parcheggio più vicino è il Parking Casino, in Allée des Boulingrins, che conta circa 600 posti auto. Ma se dovesse essere al completo, i parcheggi in prossimità sono: Parking Saint-Charles, in Avenue Saint-Charles; Parking Louis II, sul Boulevard Louis II; Parking Auditorium Rainier III, sul Boulevard Louis II e Parking Saint Laurent, in Avenue Saint-Laurent.

In un riquadro sulla destra, troverete anche l’elenco completo di tutti i parcheggi di Monaco. Per semplificarvi ulteriormente le cose, troverete anche segnalata la via da cui si accede al parcheggio e una stima del numero di posti rimanenti.

Tariffe: ad eccezione di sei parcheggi specifici (i due park-and-ride e i parcheggi Abbaye, Place d’Armes, des Oliviers e Bellevue), i prezzi sono gli stessi in tutta Monaco. La sosta è gratuita per la prima ora. Dopo 1 ora e 15 minuti si pagano 2,70 euro, che diventano 4,20 euro per 1 ora e 30 minuti, 5,70 euro per 1 ora e 45 minuti e 7 euro per 2 ore. Le tariffe sono progressive, quindi per 3 ore di parcheggio il totale sarà di 11 euro e per 4 ore di 14,50 euro… Di notte, tra le 19:00 e le 8:00, i prezzi sono più bassi: 0,70 euro all’ora. Attenzione: il sabato e la domenica non è gratuito e le tariffe del fine settimana sono identiche a quelle applicate durante la settimana.

Come gli appassionati di auto avranno già notato, non è raro vedere diverse supercar parcheggiate sulla Place du Casino, per la gioia dei turisti che colgono l’occasione per scattarsi le foto davanti alle automobili. I clienti dei casinò, dei ristoranti e degli hotel della Société des Bains de Mer (SBM) di Monte-Carlo possono parcheggiare sulla Place du Casino. In alcuni periodi dell’anno, la SBM può anche offrire il parcheggio gratuito ai membri del programma di fidelizzazione My Monte-Carlo, come ad esempio è successo con i clienti del Casinò Café de Paris dal 1° al 31 dicembre 2023.

Segnaliamo che a Monaco sono rimasti solo due casinò, il Casinò di Monte-Carlo e, a pochi passi, il Casinò Café de Paris. Il Sun Casino dell’Hotel Fairmont ha chiuso di recente.

Informazioni pratiche:

Due applicazioni da scaricare:

