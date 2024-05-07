Где припарковаться, чтобы сходить в Казино Монте-Карло?

Это действительно ЛЕГЕНДАРНОЕ место в Княжестве.

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Расположенное в самом центре «Золотого квадрата», Казино Монте-Карло считается в Европе и во всем мире эталоном в области игрового бизнеса и развлечений. Уютная атмосфера и архитектура Прекрасной эпохи привлекала камеры самых знаменитых кинорежиссеров и послужила местом съемок фильмов о Джеймсе Бонде – «Никогда не говори «никогда»», «Золотой глаз» – а также ««Форсаж 5».

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Проезжая часть

Если вы приехали в Казино на автомобиле, то в зависимости от наличия свободных мест, вы можете припарковаться прямо на улице или в соседних подземных паркингах. Что касается первого варианта, то надо иметь в виду, что на всей территории Монако на улицах предусмотрено всего 1 000 мест для стоянки.

Тарифы: при парковке на улицах обычный тариф – 2,40 € в час. Оплатить стоянку можно в автоматах или в приложениях PayByPhone и Monapass. На бульваре Мулен и улице Гримальди стоянка стоит немного больше – 1,50 € за полчаса. Для электромобилей и по воскресеньям парковка бесплатная. Наконец, надо отметить, что в большинстве кварталов продолжительность стоянки ограничена до 2 часов.

Полный гид по парковкам в Монако

Публичные паркинги

В 40 публичных паркингах Княжества – около 20 000 стояночных мест. Они разбросаны по всей территории Монако. Узнать о наличии свободных мест в реальном времени можно по интерактивной карте. Укажите нужное вам место и предполагаемую продолжительность стоянки, и карта покажет вам ближайший паркинг мигающей синей точкой.

Чтобы припарковаться у Казино, ближайшее место – паркинг Казино на аллее Буленгрен. В этом паркинге – 600 стояночных мест. Если в этом паркинге нет свободных мест, то вы можете выбрать один из соседних паркингов: «Сен-Шарль» на авеню Сен-Шарль, «Луи II» на бульваре Луи II, паркинг «Концертный зал Ренье III» на бульваре Луи II или «Сен-Лоран» на авеню Сен-Лоран.

В столбике справа показан список всех паркингов Монако. Чтобы упростить вашу задачу, на карте показана улица, по которой можно добраться до паркинга и оценка количества оставшихся свободных мест.

Что нужно знать перед посещением казино Монте-Карло?

Тарифы: за исключением шести особых паркингов (два эстафетных паркинга, паркинг Аббатства, Пляс д’Арм, Оливье и Бельвю), тарифы во всех паркингах Монако – одинаковые. Стоянка в паркинге на один час – бесплатная. 1 час 15 минут стоят 2,70 €, 1 час 30 минут – 4,20 €, 1 час 45 минут – 5,70 € и 2 часа – 7,00 €. Эти тарифы – дегрессивные: 3 часа стоят 11 €, 4 часа – 14,50 € и т.д. Ночью, с 19:00 до 08:00, цены более выгодные: 0,70 € за каждый час. Внимание! По субботам и воскресеньям паркинги остаются платными, а тарифы в выходные – такие же, как и на неделе.

Любители красивых автомобилей не могут не заметить, что на площади Казино стоят многочисленные суперкары, и туристы с удовольствием фотографируются на их фоне. Клиенты казино, ресторанов и отелей компании Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) могут парковаться на площади Казино. В некоторые периоды года компания SBM может подарить стояночное место участниками программы лояльности My Monte-Carlo, как это было с 1 по 31 декабря 2023 года для клиентов казино Кафе де Пари.

Следует заметить, что в Монако осталось всего два казино: Казино Монте-Карло и Казино Кафе де Пари. Sun Casino в отеле Fairmont недавно закрылось.

Полезная информация:

Два полезных приложения:

Казино Монте-Карло открыто ежедневно: