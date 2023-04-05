5 фильмов, недавно снятых в Монако

Взгляд на Княжество под новым углом.

Ни для кого не секрет, что съемки в Монако особенно ценятся режиссерами. Пока группа кастинга ищет массовщиков для сериала «Кайзер Карл», наша редакция знакомит вас с пятью фильмами, снятыми в Княжестве в последние годы.

1) «Девушка из Монако» (2008)

Фабрис Лукини уже не в первый раз доказывает свою привязанность к Княжеству. Актер не только участвовал в программе Философские беседы, но и сыграл в фильме «Девушка из Монако» режиссера Анны Фонтен. В этой трагикомедии Фабрис Лукини играет Бертрана Бове, известного адвоката, который едет в Монако на крупный процесс. В Княжестве он встречает красавицу «Мисс Метео», Одре (Луиз Бургуен), с очень особыми намерениями…

На киноэкране появляются роскошные отели, казино и даже Дворец юстиции Княжества.

2) «Плейбой под прикрытием» (2018)

«Когда начинается стрельба, он бьет как молния, особенно, если девушка мила, Ники Ларсен не боится никого». Безусловно, многие помнят этот японский аниме, очень популярный в 1999-2000 годы. Так что нет ничего удивительного в том, что режиссер Филипп Лашо решил снять по нему фильм и сняться в нем сам в роли Ники, гениального телохранителя и неисправимого ловеласа. Вместе со своей напарницей Лорой (Элоди Фонтан) ему предстоит отыскать похищенный афродизиак невиданной силы.

Комедия снималась, в частности, в Монако, а также на средней горной дороге рядом с Кап д’Ай и в аэропорте Ниццы.

6 крупнейших фильмов, снятых в Монако

3) «Давным-давно в Монако» (2020)

Современная волшебная сказка, которую режиссер Фредерик Форестье поставил в этом телефильме, выпущенном в самый разгар пандемии. Мехди (Райан Бенсетти), юноша из парижского пригорода, решил попытать счастья в Казино Монте-Карло, выдавая себя за богатого марокканского принца. Там он встречает Елену (Анн Серра), очаровательную портье, которая сразу понимает, что Мехди выдает себя за кого-то другого. Но у Елены есть и свои секреты.

В этом телефильме канала TF1 отводится особое место Монте-Карло и его казино, а также отелям Hôtel de Paris и Monte-Carlo Bay. Смотрите выше интервью с режиссером в эфире Monaco Info.

4) Монте-Карло (2011)

Перенесемся из мира французского кинематографа в США! В этом фильме, снятом, скорее, для юного зрителя, молодая Селена Гомес играет роль Грейс, выпускницы техасского лицея. Накопив средства за последние четыре года, она отправляется с подругой Эммой и своей сводной сестрой Мэг навстречу своей мечте – в Париж. Но девушки быстро разочаровываются в столице и в результате недоразумения попадают прямо в Монте-Карло, где Грейс выдает себя за богатую английскую наследницу.

В этой романтической комедии мы попадаем во все роскошные места Княжества, которые так влекли трех подруг и, конечно, кинозрителей.

5) Мадагаскар 3 (2012)

Известно ли вам, что Княжество вдохновляет не только кино с реальными съемками? Знаменитая киностудия DreamWorks использовала виды Монако в третьей части компьютерного анимационного фильма Мадагаскар. Оно и понятно! Ведь пингвины и шимпанзе из предыдущей части решили переехать из Африки в Монте-Карло. К ним вскоре присоединяется основная компания: лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман, бегемотиха Глория, а также король лемуров Джулиан XIII, Ай-ай Морис и мышиный лемур Морт.

После посещения Казино Монте-Карло начинается погоня по хорошо известным улицам Монако. Смотрите выше этот комичный эпизод.