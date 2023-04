5 films tournés récemment à Monaco

Pour découvrir la Principauté sous un autre angle.

Ce n’est pas un secret : Monaco est un lieu de tournage particulièrement apprécié des réalisateurs. Alors que des figurants sont actuellement recherchés pour la série télévisée Kaiser Karl, la rédaction vous présente cinq films tournés en Principauté ces dernières années.

1) La Fille de Monaco (2008)

Ce n’est pas la seule fois où Fabrice Luchini prouve son attachement envers la Principauté. Si l’acteur a notamment participé aux Rencontres Philosophiques, il a également joué dans le film d’Anne Fontaine, La Fille de Monaco. Une comédie dramatique dans laquelle Fabrice Luchini campe le rôle de Bertrand Beauvois, un grand avocat, qui doit se rendre à Monaco pour un procès d’envergure. Il y rencontre alors une très jolie « Miss Météo », Audrey – interprétée par Louise Bourgoin – aux intentions bien particulières…

Casinos, hôtels luxueux et même Palais de Justice de la Principauté apparaissent ainsi sur les différents plans de ce film.

2) Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2018)

« Lorsque les coups de feux résonnent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne. » Les plus nostalgiques se souviennent sans doute de cet anime japonais policier, très populaire dans les années 1990 et 2000. Rien d’étonnant, donc, à ce que Philippe Lacheau ait voulu l’adapter au cinéma, en endossant lui-même le rôle de Nicky, garde du corps très sensible à la gent féminine. Aux côtés de sa partenaire Laura, interprétée par Elodie Fontan, il doit ici protéger le « parfum de Cupidon », une fragrance qui permet de rendre irrésistible quiconque la porte.

Une comédie tournée notamment à Monaco, mais aussi sur la moyenne corniche du côté de Cap d’Ail ou encore à l’aéroport de Nice.

3) Il était une fois à Monaco (2020)

Un conte de fées moderne. Voici ce que le réalisateur Frédéric Forestier a souhaité faire grâce à ce téléfilm, produit en pleine crise sanitaire. Nous y découvrons Medhi, joué par Rayane Bensetti, jeune homme originaire de la banlieue parisienne, qui décide de tenter sa chance au Casino de Monte-Carlo en se faisant passer pour un riche prince marocain. Il y rencontre Elena, interprétée par Anne Serra, charmante réceptionniste, qui comprend rapidement que Medhi n’est pas celui qu’il semble être et qui, elle aussi, cache bien son jeu.

Une fois n’est pas coutume, Monte-Carlo et ses casinos, ainsi que l’Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay, sont à l’honneur dans ce film signé TF1. Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’interview du réalisateur sur Monaco Info, dans la vidéo ci-dessus.

4) Bienvenue à Monte-Carlo (2011)

Quittons à présent le cinéma français, pour partir en direction des Etats-Unis. Dans ce film destiné à un public plutôt adolescent, la jeune Selena Gomez interprète le rôle de Grace, une Texane tout juste diplômée de son lycée. Après avoir économisé au cours des quatre dernières années, elle part avec son amie Emma et sa demie-sœur Meg pour réaliser son rêve : visiter Paris. Mais les trois jeunes femmes sont rapidement déçues par la capitale, jusqu’au moment où un quiproquo les propulse tout droit à Monte-Carlo, où Grace se fait passer pour une riche héritière anglaise.

Une comédie romantique, où l’on redécouvre tous les plus beaux lieux de Monte-Carlo qui ont fait rêver nos trois protagonistes… et les spectateurs.

5) Madagascar 3 : Bons baisers d’Europe (2012)

Le saviez-vous ? Le cinéma en prises de vues réelles n’est pas le seul à s’être inspiré de la Principauté. Les célèbres studios d’animation DreamWorks ont aussi utilisé des images de Monaco pour le troisième opus de Madagascar. Et pour cause : les pingouins et chimpanzés du film précédent ont décidé de quitter l’Afrique pour Monte-Carlo. Ils sont rapidement rejoints par la bande principale : Alex, le lion, Marty, le zèbre, Melman, la girafe, Gloria, l’hippopotame et King Julian, Maurice et Morty, les lémuriens.

Après un passage au Casino de Monte-Carlo, s’ensuit une course-poursuite dans les rues de Monaco, que l’on reconnaît très bien. Vous pouvez visionner ce passage comique dans la vidéo ci-dessus.