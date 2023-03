Devenez figurant pour le tournage d’une série à Monaco

Les directeurs de casting recherchent des hommes et des femmes âgés de 18 à 80 ans.

Une partie de la série télévisée « Kaiser Karl », avec Alex Lutz et Daniel Brühl, sera tournée à Monaco les 15 et/ou 16 mai prochains. Le casting recherche « des femmes et hommes élégants de 18 à 80 ans » et ajoute quelques éléments de précision : « L’action se déroulant dans les années 80-90, il faut avoir au minimum 5cm de longueur de cheveux pour les hommes. Pas de tatouages visibles. Pas de coupe de cheveux tie and dye ou de couleur trop voyante pour les femmes ».

« Kaiser Karl » sera disponible sur Disney + et retracera, en six épisodes, la vie de l’ancien directeur artistique de Chanel et Fendi.

L’annonce du casting est à retrouver sur cette page.