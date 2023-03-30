На съемках сериала в Монако требуются массовщики

Дирекция по кастингу ищет мужчин и женщин в возрасте от 18 до 80 лет.

Часть сериала «Кайзер Карл» с участием Алекса Лютц и Даниэля Брюль будет сниматься в Монако 15 и/или 16 мая. Группа кастинга ищет «элегантных женщин и мужчин в возрасте от 18 до 80 лет», уточняя: «Действие сериала развертывается в 80-90 годы, у мужчин должны быть волосы не короче 5 сантиметров. Татуировок не должно быть видно. У женщин не допускаются стрижки тай-энд-дай и слишком броский цвет волос».

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Шестисерийный сериал «Кайзер Карл» выйдет на канале Disney+ и расскажет о жизни художественного руководителя модных домов Chanel и Fendi.

Объявление о кастинге – здесь.