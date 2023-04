5 film girati di recente a Monaco

Per scoprire il Principato sotto un altro punto di vista.

Non è un segreto! Monaco è una location cinematografica particolarmente apprezzata dai registi. Con la nuova serie Kaiser Karl in cerca di comparse nel Principato, la redazione ha pensato di presentarvi cinque film girati a Monaco in questi ultimi anni.

1) La Fille de Monaco (2008)

https://www.youtube.com/watch?v=tBGfhFMDDBU

Non è la prima volta che Fabrice Luchini dimostra il suo attaccamento al Principato. Oltre a partecipare ai Rencontres Philosophiques, l’attore ha anche recitato nel film di Anne Fontaine, La Fille de Monaco. Una commedia drammatica in cui Fabrice Luchini interpreta il ruolo di Bertrand Beauvois, un brillante avvocato che deve recarsi a Monaco per un importante processo. Qui incontra una bellissima presentatrice delle previsioni del tempo, Audrey – interpretata da Louise Bourgoin – con intenzioni un po’ particolari…

I casinò, gli hotel di lusso e persino il Palazzo di Giustizia del Principato compaiono nelle varie inquadrature del film.

2) Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2018)

https://www.youtube.com/watch?v=jcfYjOEiddY

“Quando i colpi risuonano, come un fulmine che sfreccia, soprattutto se la ragazza è carina, Nicky Larson non teme nessuno”. I più nostalgici ricorderanno forse questo anime poliziesco giapponese, molto popolare negli anni ’90 e 2000. Niente di strano quindi se Philippe Lacheau l’ha voluto adattare per il cinema, interpretando lui stesso il ruolo di Nicky, una guardia del corpo molto sensibile al fascino femminile. Insieme alla sua compagna Laura, interpretata da Elodie Fontan, deve proteggere il “profumo di Cupido”, una fragranza che rende irresistibile chiunque la indossi.

Una commedia girata soprattutto a Monaco, ma anche sulla moyenne corniche di Cap d’Ail e all’aeroporto di Nizza.

Da Grace Kelly a Enrico Montesano: 7 grandi film ambientati a Montecarlo

3) C’era una volta… a Montecarlo (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=eleLFQTWaMk

Una vera favola moderna. È quello che ha voluto ricreare il regista Frédéric Forestier con questo film per la TV, prodotto in piena emergenza sanitaria. Medhi, interpretato da Rayane Bensetti, è un ragazzo della periferia parigina che decide di tentare la fortuna al Casinò di Monte-Carlo fingendosi un ricco principe marocchino. Qui incontra Elena, interpretata da Anne Serra, un’affascinante receptionist che capisce subito che Medhi non è quello che sembra, ma anche lei nasconde bene i suoi segreti.

Per una volta, Monte-Carlo e i suoi casinò, oltre all’Hôtel de Paris e la baia di Monte-Carlo, sono sotto i riflettori in questo film TV. L’intervista al regista è disponibile su Monaco Info nel video qui sopra.

4) Monte Carlo (2011)

Mettiamo da parte il cinema francese e voliamo negli Stati Uniti. In questo Teen Movie, Selena Gomez interpreta Grace, una ragazza del Texas appena diplomata. Dopo aver risparmiato negli ultimi quattro anni, parte con l’amica Emma e la sorellastra Meg per realizzare il suo sogno, visitare Parigi. Le tre ragazze però rimangono presto deluse dalla capitale, finché un equivoco le spedisce direttamente a Monte Carlo, dove Grace si finge una ricca ereditiera inglese.

Una commedia romantica in cui riscoprire tutti i luoghi più belli di Monte-Carlo che hanno fatto sognare le nostre tre protagoniste… e gli spettatori.

5) Madagascar 3 – Ricercati in Europa

Lo sapevate che al Principato si sono ispirati anche dei cartoni? I famosi studi di animazione DreamWorks hanno utilizzato alcune immagini di Monaco per il terzo film di Madagascar. I pinguini e gli scimpanzé della famosa serie di cartoni hanno deciso di lasciare l’Africa per trasferirsi a Monte Carlo. A loro si unisce presto la banda protagonista: Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa, Gloria l’ippopotamo e i lemuri Re Julian, Maurice e Morty.

Dopo un passaggio nel Casinò di Monte-Carlo, è la volta di un inseguimento per le strade di Monaco, davvero riconoscibili. Potete vedere questo passaggio comico nel video qui sopra.