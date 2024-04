Où se garer pour aller au Casino de Monte-Carlo ?

C’est LE lieu emblématique à visiter lors d’un séjour en Principauté.

Situé en plein cœur du Carré d’Or, le Casino de Monte-Carlo est en Europe et dans le monde, une référence dans le domaine des jeux et du divertissement. Avec son atmosphère feutrée et son architecture Belle Époque, il a attiré les caméras des plus grands réalisateurs, et a ainsi servi de décor au James Bond Never Say Never Again, à GoldenEye, et à Fast and Furious 5, entre autres.

Sur la voie publique

Si vous vous y rendez en voiture, vous pouvez au choix et en fonction des emplacements libres, vous garer en pleine rue, ou dans les parkings souterrains à proximité. Il faut savoir pour la première option, qu’à Monaco le stationnement en voirie est limité à 1 000 places sur tout le territoire.

Tarif : concernant le stationnement de surface, le tarif habituellement appliqué est de 2,40€ de l’heure, payable directement aux horodateurs ou via les applications PayByPhone et Monapass. Il faudra débourser un peu plus au niveau du boulevard des Moulins et rue Grimaldi dans sa partie haute, car le tarif appliqué est de 1,50 euro les 30 minutes. La gratuité est de mise pour les véhicules électriques et pour tous les automobilistes le dimanche. À noter enfin que la durée maximale de stationnement est de deux heures dans la plupart des quartiers.

Dans les parkings publics

La Principauté compte une quarantaine de parkings publics et près de 20 000 places de stationnement éparpillées un peu partout sur son territoire. Pour connaître les emplacements disponibles en temps réel, une carte interactive est à votre disposition. En précisant la position souhaitée et la durée de stationnement envisagée, elle indique le parking le plus proche grâce à un point bleu clignotant.

Ainsi, pour se rendre au Casino, le parking le plus proche est le parking Casino, allée des Boulingrins. Il compte environ 600 emplacements. Mais dans le cas où il serait complet, les parkings à proximité sont : le parking Saint-Charles, Avenue Saint-Charles ; le parking Louis II, Boulevard Louis II ; le parking Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II et le parking Saint Laurent, Avenue Saint-Laurent.

Dans un bandeau sur la droite, vous trouverez également la liste complète de tous les parkings de Monaco. Pour vous faciliter un peu plus la tâche, est aussi indiquée la rue par laquelle il est possible d’accéder au parking et une estimation du nombre de places restantes.

Tarifs : à l’exception de six parkings spécifiques (les deux parkings relais et le parking de l’Abbaye, de la Place d’armes, des Oliviers et Bellevue), tous les parkings pratiquent le même tarif à Monaco. Pour une heure, le parking est gratuit. En revanche, comptez 2,70 euros pour 1h15, 4,20 euros pour 1h30, 5,7 euros pour 1h45 et 7 euros pour 2 heures. Les tarifs sont dégressifs, ainsi pour 3 heures de stationnement, le total sera de 11 euros, pour 4 heures, 14,50 euros… De nuit – soit entre 19 heures et 8 heures du matin – les prix sont plus avantageux : 0,70 euro par tranche d’une heure. Attention : pas de gratuité le samedi ou le dimanche, les tarifs appliqués le week-end sont identiques à ceux exercés en semaine.

Cela n’aura pas échappé aux amateurs de belles voitures, de nombreuses supercars sont stationnées sur la Place du Casino, pour le grand bonheur des touristes d’ailleurs, qui n’hésitent pas à se prendre en photo devant les carrosseries. Il est donc possible, pour les clients des casinos ou des restaurants et hôtels de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), de se garer sur la Place du Casino. À certaines périodes de l’année en effet, la SMB peut offrir le parking aux adhérents au programme de fidélité My Monte-Carlo, comme c’était le cas pour les clients du Casino Café de Paris du 1er au 31 décembre 2023 par exemple.

À noter : il ne reste que deux casinos à Monaco, la Casino de Monte-Carlo et à deux pas de ce dernier, le Casino Café de Paris. Le Sun Casino au sein de l’Hôtel Fairmont ayant fermé ses portes récemment.

