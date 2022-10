Il ristorante La Rocca godrà di un’incredibile vista sul Mediterraneo e su Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia.

Proseguono i lavori della nuova area di Ventimiglia. Dopo la consegna del porto di Cala del Forte nell’estate 2021 e l’inizio della costruzione di due nuovi ristoranti nel centro della città, ora è la volta del La Rocca.

In linea con il progetto di rilancio della città italiana, così come il Borgo del Forte, i lavori per La Rocca sono iniziati la mattina di giovedì 20 ottobre. Per l’occasione, il residente monegasco Robert Thielen, consigliere speciale del consiglio di amministrazione e ideatore del rilancio di Ventimiglia, Giuseppe Noto, CEO di Marina Development Corporation (MDC) e alcune autorità della città hanno impugnato la pala.

LEGGI ANCHE: Piano di rigenerazione urbana a Ventimiglia a opera di Robert Thielen

Con una superficie complessiva di 1.450m², il ristorante sarà provvisto di ampie terrazze, per un totale di 6000m², per godere al massimo della splendida vista sul Mediterraneo. Pensato per accontentare tutti, il locale sarà accessibile sia in auto, grazie al parcheggio pubblico di fianco, sia a piedi, tramite una passeggiata lunga 200 metri che lo collegherà con il nuovo complesso residenziale di Borgo del Forte. Infine, si potrà anche accedere dal molo tramite un ascensore.

© Marina di Ventimiglia

“La posa della prima pietra nel cantiere de La Rocca è un momento emblematico che segna l’inizio in concreto della rigenerazione urbana della Marina di Ventimiglia. Ora, il progetto di rilancio della città attraverso la rigenerazione di aree in stato di degrado […] comincerà a prendere forma”, ha dichiarato Giuseppe Noto, CEO di MDC, durante l’inaugurazione.