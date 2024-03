Ripercorrete le prime edizioni del Ballo della Rosa attraverso le foto d’archivio

Nel 1982, in occasione del Ballo della "Rose des sables", la Principessa Grace partecip├▓ all'evento per l'ultima volta, pochi mesi prima della sua morte. Alla sua destra Andr├ę Levasseur, curatore di molte edizioni del Ballo ┬ęRobert Oggero / Archivi Monte-Carlo SBM

Creato nel 1954, il Ballo della Rosa ha visto la sua 68esima edizione prendere vita sabato 23 marzo. Ripercorriamo la storia del famoso evento monegasco attraverso le immagini d’archivio.

├ł uno degli eventi cardine del Principato, in cui le personalit├á di Monaco e non solo si riuniscono per una serata di festa. Ospitato nella prestigiosa Salle des ├ëtoiles dello Sporting Monte-Carlo, dal 1964, quando ├Ę stata fondata la Fondazione Principessa Grace, il Ballo della Rosa ├Ę diventato un evento benefico. Ogni anno, tutti i fondi raccolti dalla vendita dei biglietti e dalla tombola organizzata durante la serata vengono versati all’associazione.

Le decorazioni del primo Ballo della Rosa nel 1954. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Tra gli invitati della prima edizione, lo scrittore francese Marcel Pagnol. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Nel 1955, l’attore e regista Sacha Guitry partecip├▓ al secondo Ballo della Rosa, due anni prima della sua morte. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Nel 1956, l’ultimo re di Jugoslavia, Pietro II ha presenziato al Ballo. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Fin dalla sua creazione, l’appuntamento mondano attira personalit├á di ogni provenienza. Vengono a festeggiare circondati da un’atmosfera glamour ed elegante tipica del Principato, al fianco della Famiglia Principesca di Monaco. Non ci sono ancora dei temi definiti ogni anno, ma questo aspetto cambier├á presto. Dal 1957, la serata ├Ę organizzata con il nome di “Mimi la rose”.

Il 1┬░ Ballo della Rosa a tema nel 1957. La star di questa edizione fu la ballerina e attrice francese Colette Marchand, che nel 1953 vinse il Golden Globe come miglior attrice dell’anno per il film Moulin Rouge. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Nel 1957, Pierre Rey e Margaret Katherine Kelly, madre della Principessa Grace, fanno il loro ingresso al Ballo. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

7 febbraio 1958, quarto Ballo della Rosa. Il Principe Ranieri III e la Principessa Grace sono seduti uno di fronte all’altro. Alla sinistra della Principessa c’├Ę il Principe Pierre. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Il Ballo della Rosa nel 1960. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

L’edizione del 1965. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

L’edizione del 1967. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Il Ballo della Rosa del 1976 con il tema “Una notte nei giardini di Ispahan”, con ospite speciale il soprano francese Mady Mespl├ę. Nella foto, l’attore britannico David Niven e sua moglie sono accolti dal Principe Louis de Polignac. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

La Coppia Principesca arriva al Ballo della Rosa nel 1976. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

La sala era stata interamente decorata con arredi bianco e oro e con oltre 10.000 rose. L’ideatore era Andr├ę Levasseur e la serata era stata animata dal Maestro Louis Frosio e dalla sua orchestra di 100 violini (vedi foto sotto), ex Direttore d’orchestra della SBM e deceduto nel 2013.

Durante l’edizione del 1976. Accanto al Principe Ranieri III c’erano la Principessa Antonietta e la sesta Miss Francia, Yvette Labrousse, moglie dell’Aga Khan III. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Louis Frosio e la sua orchestra di 100 violini. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

Il Ballo della Rosa nel 1977. Il tema della serata era “Il valzer”. Jacques Chazot, il Ballet de Marika Besobrasova e Danielle Fuguer erano responsabili della direzione artistica. Il designer, Andr├ę Levasseur, progett├▓ 13 lampadari impero con sfere bianche decorate con motivi d’argento, da cui emergevano 7.000 rose rosse, gialle e rosa. ┬ęArchivi Monte-Carlo SBM

La Principessa Carolina, il Principe Alberto II e la Principessa Charl├Ęne nel 2010 per il Ballo della Rosa “Marocco”. Le suggestive decorazioni, ispirate all’architettura orientale e alle zellige, trasformano la sala in un grand hotel marocchino degli anni ’30. ┬ęPhilippe Fitte / Realis

Il Principe Alberto II, la Principessa Carolina e Karl Lagerfeld al Ballo della Rosa “Cuba” nel 2016. ┬ęPierre Villard

Negli ultimi anni, lo stilista Christian Louboutin si ├Ę occupato dell’allestimento dell’evento che segue sempre un tema specifico, come “I ruggenti anni Venti” nel 2022 o un ricevimento 100% Bollywoodiano nel 2023. Lo scorso sabato, per la sua 68esima edizione, il Ballo della Rosa ├Ę stato a tema Disco. Sul palco, si sono esibite Shangela e Chad Michaels, due drag-queen “arrivate direttamente dagli anni ’80”, che hanno interpretato i brani di due icone della disco: Donna Summer e Cher. Il coreografo Sadeck Berrabah e i suoi 48 ballerini si sono esibiti sulle pi├╣ grandi hit degli anni ’80, per poi lasciare il posto a Gloria Gaynor! Autrice di titoli come I Will Survive o Never Can Say Goodbye, la cantate americana incarna alla perfezione il movimento disco ed ├Ę stata lei a chiudere la serata.

