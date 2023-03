Le foto più belle del Ballo della Rosa 2023, un evento 100% Bollywood

Alla grande serata hanno partecipato il Principe Alberto II, la Principessa Carolina con i figli e il celebre cantante Mika.

L’evento che ogni anno apre la stagione nel Principato. Sabato 25 marzo sera, la Salle des Etoiles ha ospitato il tradizionale Ballo della Rosa. Circondati da un’atmosfera 100% bollywoodiana, disegnata da Christian Louboutin, gli 800 ospiti hanno assistito a uno spettacolo pieno di colori e animato dai corpi di ballo di Kamal Kant, Megha Jagawart e Punit Pathak, oltre che dal famosissimo cantante Mika. Tra gli ospiti anche il tennista Gaël Monfils e sua moglie Elina Svitolina.

Lo spettacolo è stato un susseguirsi di balli indiani, canti tradizionali e costumi scintillanti. Anche la famosa lotteria, diretta da Stéphane Bern, ha riscosso parecchio successo tra i presenti con otto prestigiosi premi in palio durante la serata: una collana in oro bianco 18 carati e diamanti firmata Chanel, diversi soggiorni negli hotel della Société des Bains de Mer, un volo in jet privato o delle décolleté Louboutin realizzate con tessuti provenienti dai vecchi sari dello stilista indiano Sabyasachi Mukherjee.

© Monte-Carlo SBM

Ricordiamo che il Ballo della Rosa è organizzato per sostenere la Fondazione Principessa Grace, che aiuta le famiglie dei bambini ricoverati in ospedale. Come ogni anno, quindi, erano presenti diversi membri della Famiglia Principesca, tra cui il Principe Alberto II, la Principessa Carolina, Presidentessa della Fondazione, e i figli Pierre e Andrea Casiraghi – accompagnati dalle mogli Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo – Charlotte Casiraghi, nonché la Principessa Alexandra di Hannover, con il compagno Ben Sylvester.

Tra gli ospiti, anche il Ministro di Stato, Pierre Dartout, e Stéphane Valeri, che ha partecipato per la prima volta in qualità di Amministratore delegato della Société des Bains de Mer.