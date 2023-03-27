Бал Роз-2023: шик по-болливудски
На торжественном вечере присутствовали Князь Альбер II, Принцесса Каролина и ее дети, а также популярный певец Мика.
Именно это событие ежегодно знаменует наступление нового сезона в Княжестве: традиционный Бал Роз состоялся в Звёздном зале вечером в субботу, 25 марта. В аутентичном болливудском декоре, воссозданном Кристианом Лубутеном, 800 гостей стали свидетелями необычайно красочного шоу, в котором приняли участие танцевальные коллективы Камала Канта (Kamal Kant), Мегхи Джагаварт (Megha Jagawart) и Пунита Патхака (Punit Pathak). Компанию на сцене им составил знаменитый певец Мика. Среди гостей были замечены теннисист Гаэль Монфис (Gaël Monfils) и его супруга Элина Свитолина (Elina Svitolina).
Индийские танцы, традиционные песни и переливающиеся в свете софитов костюмы сменяли друг друга. Привычная лотерея под управлением Стефана Берна также порадовала всех присутствующих. Среди восьми престижных лотов, которые разыгрывались в течение вечера, значились ожерелье из 18-каратного белого золота с бриллиантами от Chanel, проживание в отелях холдинга Société des Bains de Mer, полет на частном самолете или туфли Louboutin из ткани, взятой из архива сари индийского кутюрье Сабьясачи Мукерджи (Sabyasachi Mukherjee).
Напомним, что вся прибыль, вырученная на Балу Роз, направляется в Фонд Княгини Грейс на лечение детей и помощь их родителям. Традиционно присутствовали несколько членов правящей семьи: наряду с Князем Альбером II мероприятие посетили председатель Фонда Принцесса Каролина, её дети Пьер и Андреа Казираги в сопровождении своих жен Беатрис Борромео и Татьяны Санто-Доминго, Шарлотта Казираги, а также Принцесса Александра Ганноверская вместе со своим спутником Беном Сильвестром.
Среди гостей также были государственный министр Пьер Дарту и Стефан Валери, который впервые участвовал в мероприятии в качестве уполномоченного председателя компании Société des Bains de Mer.