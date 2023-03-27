Бал Роз-2023: шик по-болливудски

На торжественном вечере присутствовали Князь Альбер II, Принцесса Каролина и ее дети, а также популярный певец Мика.

Именно это событие ежегодно знаменует наступление нового сезона в Княжестве: традиционный Бал Роз состоялся в Звёздном зале вечером в субботу, 25 марта. В аутентичном болливудском декоре, воссозданном Кристианом Лубутеном, 800 гостей стали свидетелями необычайно красочного шоу, в котором приняли участие танцевальные коллективы Камала Канта (Kamal Kant), Мегхи Джагаварт (Megha Jagawart) и Пунита Патхака (Punit Pathak). Компанию на сцене им составил знаменитый певец Мика. Среди гостей были замечены теннисист Гаэль Монфис (Gaël Monfils) и его супруга Элина Свитолина (Elina Svitolina).

Индийские танцы, традиционные песни и переливающиеся в свете софитов костюмы сменяли друг друга. Привычная лотерея под управлением Стефана Берна также порадовала всех присутствующих. Среди восьми престижных лотов, которые разыгрывались в течение вечера, значились ожерелье из 18-каратного белого золота с бриллиантами от Chanel, проживание в отелях холдинга Société des Bains de Mer, полет на частном самолете или туфли Louboutin из ткани, взятой из архива сари индийского кутюрье Сабьясачи Мукерджи (Sabyasachi Mukherjee).

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Напомним, что вся прибыль, вырученная на Балу Роз, направляется в Фонд Княгини Грейс на лечение детей и помощь их родителям. Традиционно присутствовали несколько членов правящей семьи: наряду с Князем Альбером II мероприятие посетили председатель Фонда Принцесса Каролина, её дети Пьер и Андреа Казираги в сопровождении своих жен Беатрис Борромео и Татьяны Санто-Доминго, Шарлотта Казираги, а также Принцесса Александра Ганноверская вместе со своим спутником Беном Сильвестром.

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Среди гостей также были государственный министр Пьер Дарту и Стефан Валери, который впервые участвовал в мероприятии в качестве уполномоченного председателя компании Société des Bains de Mer.