Откровения Князя Альбера II о наследном принце Жаке и принцессе Габриэлле

По случаю своего 65-летия Князь Альбер II дал интервью американскому журналу People.

Во вторник, 14 марта, Князь Альбер II справил свое 65-летие. Праздник прошел в кругу Княгини Шарлен и княжеских близнецов.

В этом интервью журналу People Князь заявил, что наследный принц Жак и принцесса Габриэлла предупредили его в этот день, что его ждет большой сюрприз и он будет «похищен». И действительно, Князя ждало представление в Театре Муз – специальная пьеска к его юбилею.

Князь также уточнил, что не придает большого значения возрасту: «это важно только для встреч с моими друзьями-ровесниками и для выхода на пенсию. Но я не могу это сделать», заявил он смеясь.

«60-летие было важным, 70-летие тоже будет важным. (…) 65 лет, думаю, тоже имеет какое-то значение, но для меня это просто очередной день рождения. Это не существенное событие», добавил Князь.

Признавшись, что он не хотел бы получить много подарков – несмотря на то, что дворец просторный, «внутри больше нет места» – Князь поделился своей самой большой гордостью за все 18 лет правления: это его супруга и их дети.

Князь описал принцессу Габриэллу, как «девочку с шаловливой искоркой в глазах. У нее свой характер. (…) Иногда она пытается использовать брата, и у него появляются неприятности. Но Жак теперь может за себя постоять, и когда ему это надоедает, он ей говорит «Нет!»»

Восьмилетние княжеские близнецы участвуют в некоторых публичных событиях рядом со своими родителями. «Когда вокруг много народа, Габриэлла иногда может чувствовать себя неловко. Жак больше говорит и общается на людях», делится Князь и заключает, что он хотел бы передать своим детям заботу об окружающей среде:

«Думаю, что общение с природой – очень важный первый шаг. Мои дети сделали этот шаг: они проводят много времени в нашем поместье в Рок Ажель, мы много путешествовали по морю, так что они понимают природу, наземную и морскую жизнь. У них есть эта связь.»