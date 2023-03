Les confidences du Prince Albert II au sujet du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella

Le Souverain a accordé une interview au magazine américain People, en marge de son 65e anniversaire.

Ce mardi 14 mars, le Prince Albert II fêtait ses 65 ans. Un moment que le Souverain a partagé avec la Princesse Charlène et les Jumeaux Princiers.

Le Prince avait d’ailleurs déclaré dans une interview accordée à People que le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella lui avaient indiqué qu’il serait « kidnappé » pour une belle surprise. Et en effet, le Prince a eu droit à la représentation, au Théâtre des Muses, d’une pièce créée spécialement pour l’occasion.

Au cours de l’interview, le Prince a également précisé qu’il n’accordait que peu d’importance à l’âge : « c’est uniquement important dans la mesure où je vois mes amis, qui ont le même âge que moi, partir à la retraite. Moi, je ne peux pas faire ça », a-t-il déclaré en riant.

« Les 60 ans, c’était important et les 70 le seront. (…) 65 ans, je suppose que ça a un certain écho, mais pour moi, c’est juste un autre anniversaire. Ce n’est pas un événement marquant », ajoute le Prince.

Révélant qu’il ne souhaitait que peu de cadeaux, car, bien que le Palais soit grand, « il n’y a plus de place à l’intérieur », le Souverain a également partagé sa plus grande fierté, après 18 ans de règne : son Epouse et leurs Enfants.

Le Prince décrit la Princesse Gabriella comme une petite fille « pourvue d’une lueur espiègle dans le regard. Elle a sa propre personnalité. (…) Elle essaie parfois de se servir de son frère et de lui attirer des ennuis. Mais Jacques lui tient tête désormais, et quand il en a assez, il lui dit « Non ! » »

Aujourd’hui âgés de huit ans, les Jumeaux Princiers participent à quelques événements publics, aux côtés de leurs parents. « Gabriella peut parfois se sentir un peu mal à l’aise quand il y a trop de monde. Jacques parle et s’implique davantage en public », révèle le Souverain, qui conclut en expliquant qu’il souhaite transmettre à ses Enfants son engagement en faveur de l’environnement :

« La relation avec la nature est, je crois, un premier pas très important. Et ils l’ont fait puisqu’ils ont passé beaucoup de temps dans notre propriété à Roc Agel, et nous avons fait de nombreux voyages en bateau, donc ils comprennent le monde naturel et la vie terrestre et marine. Ils ont cette connexion. »