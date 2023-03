Monaco fête les 65 ans du Prince Albert II

Ce mardi 14 mars, la Principauté a souhaité un joyeux anniversaire à son Souverain, qui est apparu à la fenêtre du Palais Princier lors de la relève de la garde.

C’est une surprise à laquelle les touristes ne devaient pas s’attendre. Lors de l’habituelle relève de la garde, le Prince Albert II est apparu à la fenêtre du Palais, accompagné par le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.

En contrebas, l’Orchestre des Carabiniers à joué le thème de « Joyeux anniversaire », mondialement connu, qui provient de Good Morning to All, chanson enfantine écrite et composée en 1893 par deux sœurs américaines, Patty et Mildred Hill.

Un anniversaire souhaité à l’unisson

Les institutions monégasques ont également souhaité un joyeux anniversaire au Prince Albert II. À commencer par la Mairie de Monaco, un message accompagné d’une photo du traditionnel pique-nique « U Cavagnëtu » de l’année 2022.

La Présidente du Conseil National, Brigitte Boccone-Pagès, fraîchement réélue, a également souhaité le 65ème anniversaire du Prince, en son nom et en celui de l’ensemble des élus et des permanents du Conseil National. Sur Twitter, le message est accompagné d’une photo prise lors de la Fête Nationale 2022 sur laquelle la Famille Princière est au complet.

Les institutions sportives ont également eu une pensée pour le Souverain chez qui la passion du sport est loin d’être un secret. L’AS Monaco cite « le premier supporter des Rouge et Blanc ». De même pour la Roca Team qui affiche une photo du Prince Albert II aux côtés du président de l’AS Monaco basketball Aleksej Fedoricsev. Sans oublier le Club des Supporters de Monaco, sur Twitter, qui célèbre, encore une fois, le premier supporter « des joueurs à la diagonale ».

Sur Twitter également, le Diocèse de Monaco assure le Prince Albert II « des prières tous les fidèles catholiques de la Principauté », rappelant la religion d’État de la Principauté.

La rédaction de Monaco Tribune souhaite également un joyeux 65ème anniversaire au Prince Albert II.