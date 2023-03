Monaco festeggia i 65 anni del Principe Alberto II

Martedì 14 marzo, il Principato ha augurato buon compleanno al suo Sovrano, che si è affacciato alla finestra del Palazzo del Principe durante il cambio della guardia.

Una sorpresa che i turisti sicuramente non si aspettavano. Durante il consueto cambio della guardia, il Principe Alberto II si è affacciato dalla finestra del Palazzo accompagnato dal Principe Ereditario Jacques e dalla Principessa Gabriella.

Sotto, l’Orchestra dei Carabinieri ha suonato la famosissima “Tanti auguri a te” tratta da Good Morning to All, una canzone per bambini scritta e composta nel 1893 da due sorelle americane, Patty e Mildred Hill.

Un augurio di buon compleanno all’unisono

Anche le istituzioni monegasche hanno augurato buon compleanno al Principe Alberto II. A cominciare dal Comune di Monaco, con un messaggio accompagnato da una foto del tradizionale picnic “U Cavagnëtu” del 2022.

En ce jour, le Maire Georges Marsan, le Conseil Communal ainsi que l’ensemble du personnel de la Mairie de Monaco souhaitent un très heureux anniversaire à S.A.S le Prince Albert II qui fête aujourd’hui Ses 65 ans 🎂



📷 Mairie de Monaco / Sébastien Darrasse pic.twitter.com/VHvBH3INff — Mairie de Monaco (@MairieMonaco) March 14, 2023

La Presidente del Consiglio Nazionale, Brigitte Boccone-Pagès, recentemente rieletta, ha anche lei augurato al Principe un buon 65° compleanno, a nome suo e di tutti i membri eletti e permanenti del Consiglio Nazionale. Su Twitter, il messaggio è accompagnato da una foto scattata durante la Festa nazionale del 2022, che ritrae la famiglia principesca al completo.

En ce 14 mars, la Présidente @BocconePages, en son nom et en celui de l’ensemble des élus et des permanents du Conseil National, souhaite un très joyeux anniversaire à S.A.S. le Prince Albert II qui fête aujourd’hui Ses 65 ans 🎂



VIVA U PRINCIPU,

E VIVA MUNEGU 🇲🇨🇲🇨🇲🇨 pic.twitter.com/ffBaOCbAd5 — Conseil National (@ConseilNatMC) March 14, 2023

Anche le istituzioni sportive hanno avuto un pensiero per il Sovrano, la cui passione per lo sport è tutt’altro che un segreto. L’AS Monaco ha fatto gli auguri al “primo sostenitore dei bianco-rossi”. Lo stesso vale per il Roca Team, che ha pubblicato una foto del Principe Alberto II con il presidente dell’AS Monaco basket Aleksej Fedoricsev. Senza dimenticare il Club des Supporters de Monaco che, su Twitter, ha festeggiato ancora una volta il primo tifoso “dei giocatori della diagonale”.

L'AS Monaco souhaite un excellent anniversaire à son premier supporter Rouge et Blanc, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 14, 2023

🎂 La #RocaTeam souhaite un très joyeux anniversaire à SAS le Prince Albert II, premier supporter de l'AS Monaco Basket 🎉🇲🇨 pic.twitter.com/cSXE37vTJd — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 14, 2023

I Gemelli Principeschi hanno festeggiato il loro ottavo compleanno questo week-end

Sempre su Twitter, la Diocesi di Monaco rivolge al Principe Alberto II “le preghiere di tutti i fedeli cattolici del Principato”, ricordando la religione di Stato del Principato.

Anche la redazione di Monaco Tribune augura al Principe Alberto II un buon 65° compleanno.