Монако отмечает 65-летие Князя Альбера II

Во вторник, 14 марта, Монако отмечает день рождения Князя Альбера II, который по этому случаю показался в окне княжеского дворца во время смены караула.

Туристы не были готовы к такому сюрпризу. Во время обычной смены караула Князь Альбер II показался в окне дворца с наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Под окнами дворца оркестр карабинеров сыграл всемирно известную тему «Happy birthday» из детской песенки «Good Morning to All», написанной в 1893 году двумя сестрами-американками, Патти и Милдред Хилл.

Поздравления в унисон

Монакские учреждения также поздравили Князя Альбера II с днем рождения. Мэрия Монако составила сообщение с фотографией Князя на традиционном пикнике «U Cavagnëtu» 2022 года.

En ce jour, le Maire Georges Marsan, le Conseil Communal ainsi que l’ensemble du personnel de la Mairie de Monaco souhaitent un très heureux anniversaire à S.A.S le Prince Albert II qui fête aujourd’hui Ses 65 ans 🎂



📷 Mairie de Monaco / Sébastien Darrasse pic.twitter.com/VHvBH3INff — Mairie de Monaco (@MairieMonaco) March 14, 2023

Национальный совет поздравил Князя с 65-летием от лица своего недавно выбранного председателя, Брижитт Боккон-Пажес, и постоянных депутатов. На «Твиттере» их сообщение сопровождается фотографией, сделанной во время Национального праздника 2022 года, на которой княжеская семья в полном сборе.

En ce 14 mars, la Présidente @BocconePages, en son nom et en celui de l’ensemble des élus et des permanents du Conseil National, souhaite un très joyeux anniversaire à S.A.S. le Prince Albert II qui fête aujourd’hui Ses 65 ans 🎂



VIVA U PRINCIPU,

E VIVA MUNEGU 🇲🇨🇲🇨🇲🇨 pic.twitter.com/ffBaOCbAd5 — Conseil National (@ConseilNatMC) March 14, 2023

Спортивные учреждения тоже не забыли Князя, который никогда не скрывал свое увлечение спортом. ФК «Монако» называет его «первым болельщиком красно-белых». Roca Team разместила фотографию Князя Альбера II рядом с фотографией президента БК «Монако», Алексея Федорычева. А Клуб болельщиков «Монако» опять поздравил в «Твиттере» первого болельщика монегасков.

L'AS Monaco souhaite un excellent anniversaire à son premier supporter Rouge et Blanc, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 14, 2023

🎂 La #RocaTeam souhaite un très joyeux anniversaire à SAS le Prince Albert II, premier supporter de l'AS Monaco Basket 🎉🇲🇨 pic.twitter.com/cSXE37vTJd — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 14, 2023

В эти выходные княжеским близнецам исполнилось восемь лет

Опять же в «Твиттере» Монакская Епархия заверила Князя Альбера II в том, что за него «молятся все католики Княжества», напомнив о государственной религии в Монако.

Редакция Monaco Tribune также поздравляет Князя Альбера II с 65-летием.