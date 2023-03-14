Про Монако
Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Справочник - КультураКультура
Справочник - МероприятияМероприятия
Справочник - Местная информацияМестная информация
Справочник - Монако в миреМонако в мире
Справочник - ОтдыхОтдых
Справочник - СпортСпорт
Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Сюжет

Монако отмечает 65-летие Князя Альбера II

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 14 марта 2023
prince-albert-II-upaint-2022
Князь Альбер II на фестивале UPAINT 2022 года. © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune
Автор: Paul Charoy
- 14 марта 2023

Во вторник, 14 марта, Монако отмечает день рождения Князя Альбера II, который по этому случаю показался в окне княжеского дворца во время смены караула.

Туристы не были готовы к такому сюрпризу. Во время обычной смены караула Князь Альбер II показался в окне дворца с наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Под окнами дворца оркестр карабинеров сыграл всемирно известную тему «Happy birthday» из детской песенки «Good Morning to All», написанной в 1893 году двумя сестрами-американками, Патти и Милдред Хилл.

Поздравления в унисон

Монакские учреждения также поздравили Князя Альбера II с днем рождения. Мэрия Монако составила сообщение с фотографией Князя на традиционном пикнике «U Cavagnëtu» 2022 года.

Национальный совет поздравил Князя с 65-летием от лица своего недавно выбранного председателя, Брижитт Боккон-Пажес, и постоянных депутатов. На «Твиттере» их сообщение сопровождается фотографией, сделанной во время Национального праздника 2022 года, на которой княжеская семья в полном сборе.

Спортивные учреждения тоже не забыли Князя, который никогда не скрывал свое увлечение спортом. ФК «Монако» называет его «первым болельщиком красно-белых». Roca Team разместила фотографию Князя Альбера II рядом с фотографией президента БК «Монако», Алексея Федорычева. А Клуб болельщиков «Монако» опять поздравил в «Твиттере» первого болельщика монегасков.

В эти выходные княжеским близнецам исполнилось восемь лет

Опять же в «Твиттере» Монакская Епархия заверила Князя Альбера II в том, что за него «молятся все католики Княжества», напомнив о государственной религии в Монако.

Редакция Monaco Tribune также поздравляет Князя Альбера II с 65-летием.