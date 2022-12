Le Prince Albert II, « très fier » de la Princesse Charlène et de leurs Enfants

Le Souverain s'est confié au cours d'une interview publiée ce mardi 20 décembre.

Une immense fierté, après une année particulièrement difficile. Voici ce que le Prince Albert II confie ressentir pour son épouse, la Princesse Charlène, auprès du magazine américain People.

Et pour cause : après des mois passés loin de sa famille, en raison de problèmes de santé, la Princesse, désormais revenue en Principauté, se montre particulièrement engagée. « Charlène s'implique davantage dans la vie publique et s'investit dans ce qui la passionne. Ma femme s'est rendue dans différents établissements de Monaco, comme la Croix-Rouge, et elle a rendu visite aux gens chez eux », explique le Souverain.

Le Prince se réjouit également de voir son épouse enfin réunie avec ses Enfants, qui viennent de fêter leur huitième anniversaire : « elle aime beaucoup que l'on fasse des choses ensemble, et avec les Enfants, donc cette année se termine sur une note très, très positive. »

D'après People, c'est non sans une certaine émotion que le Prince s'est aussi confié sur l'année 2021, particulièrement éprouvante pour la Famille Princière.

« L'année dernière a été particulièrement dure pour elle, ainsi que le début de cette année. Et elle se rétablit d'une manière incroyable », précise le Prince. Au-delà de son engagement caritatif et de sa vie de famille, la Princesse Charlène s'occupe en effet d'embellir et de réaménager les appartements privés de la Famille Princière.

Mais le Souverain a également une pensée pour tous ceux et celles qui ont soutenu la Famille Princière dans cette douloureuse épreuve. Avec beaucoup de reconnaissance, le Prince confie en effet que des lettres et des cartes de bon rétablissement ont été envoyées des quatre coins du globe.

44e anniversaire de la Princesse Charlène, une Princesse engagée

Un emploi du temps très chargé pour les Jumeaux Princiers

Le Souverain a également parlé de ses enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. « Les Jumeaux vont très bien, confie-t-il. Ils sont incroyables. Ils devraient se concentrer un tout petit peu plus sur leurs devoirs, mais quel parent ne dirait pas cela ? Ils viennent tout juste d'avoir huit ans, et comme tous les enfants de leur âge, ils peuvent être un peu distraits. »

Parmi les distractions, pas de réseaux sociaux, mais beaucoup d'activités sportives : « ils sont tous les deux très intéressés par le sport et à leur âge, ils préfèrent aller jouer avec leurs amis dans la cour de récréation, plutôt que de rester à l'intérieur, à apprendre leurs leçons. Ils sont très actifs et très curieux. »

Et entre la natation, le tennis, le théâtre et le taekwendo, les Jumeaux n'ont pas le temps de s'ennuyer ! Bien entendu, il faut ajouter à cet emploi du temps « très chargé » les événements auxquels le Prince Héréditaire et la Princesse doivent assister, en raison de leur rôle Princier.

Ses enfants, sa lutte contre les noyades et son amour pour les animaux… La Princesse Charlène se confie

« Ce n'est pas une tâche quotidienne ou hebdomadaire, cela est fait de façon ponctuelle, précise le Prince. Lorsqu'un événement arrive, Charlène et moi en discutons et si nous convenons tous les deux qu'ils doivent venir avec nous, nous leur expliquons en quoi cela consiste. (...) En général, le jour de l'événement, ou la veille, nous leur expliquons dans leur chambre à quoi ils doivent s'attendre. »