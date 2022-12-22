Князь Альбер II «очень горд» Княгиней Шарлен и своими детьми

Суверенный Князь поделился этим в интервью, опубликованном во вторник, 20 декабря.

Огромная гордость после особенно тяжелого года. В интервью американскому журналу People Князь Альбер поделился этим чувством, которое переполняет его по отношению к супруге, Княгине Шарлен.

И повод для гордости есть: после нескольких месяцев вдали от семьи из-за проблем со здоровьем Княгиня, которая вернулась в Княжество, активно вовлечена в его повседневную жизнь. «Шарлен стала больше участвовать в общественной жизни и вкладывать усилия в то, что особенно занимает её мысли. Моя супруга посетила различные организации Монако, например Красный Крест, и навестила тех, кого организация опекает», – пояснил глава государства.

Князя радует и то, что его супруга, наконец, воссоединилась с детьми, которые недавно отметили свой восьмой день рождения: «ей очень нравится делать что-то вместе со мной и нашими детьми, так что этот год оканчивается на очень радостной ноте».

По словам People, Князь с некоторым волнением рассказывал о 2021 годе, который стал для Княжеской Семьи тяжелым испытанием.

«Прошлый год и начало этого оказались особенно сложными для нее. Но она преодолевает всё с невероятной силой духа», – отмечает Князь. Помимо служения делу благотворительности и посвящения времени семье Княгиня Шарлен занимается преображением и обустройством личных покоев Княжеской Семьи.

Суверен вспомнил и всех тех, кто поддерживал Княжескую Семью в этих непростых испытаниях. Князь с глубокой признательностью рассказал, что письма и открытки со словами поддержки приходили со всех концов света.

Княгине Шарлен исполнилось 44 года

Напряженное расписание Княжеских близнецов

Суверен также рассказал о своих детях, Наследном Принце Жаке и Принцессе Габриэлле. «У близнецов все хорошо, – делится он. – Они невероятные. Им бы надо более усидчиво делать домашние задания, но какой родитель не сказал бы этого? Им только что исполнилось восемь лет – как и всем сверстникам, им свойственна некоторая рассеянность».

Среди их развлечений нет соцсетей, но зато много спортивных занятий: «оба очень интересуются спортом, и, как это бывает в их возрасте, они скорее пойдут играть с друзьями во дворе, чем будут сидеть и делать уроки. Они очень активны и любознательны».

Близнецам некогда скучать, ведь их ждут занятия плаванием, теннисом, театральным искусством и тхэквондо! К этому «очень напряженному» расписанию надо добавить мероприятия, на которых Наследный Принц и Принцесса должны присутствовать и исполнять свой долг.

Княгиня Шарлен рассказала о своих детях, любви к животным и борьбе с утоплениями

«Это не ежедневные и не еженедельные задачи, они происходят на разовой основе, – уточняет Князь. – Когда намечается какое-то событие, мы с Шарлен обсуждаем его и, если оба согласны, что детям надо быть с нами, то рассказываем, в чем заключается их роль. (...) Обычно или в день события, или накануне мы объясняем им в их комнате, к чему надо быть готовыми».