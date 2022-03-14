Княжеский дворец выпустил пресс-релиз, в котором объявил о возвращении супруги Князя Альбера II в Монако.

Все ждали Ее возвращения! После нескольких месяцев, проведенных на лечении из-за ЛОР-инфекции, сначала в Южной Африке, затем в неназванном месте, Княгиня Шарлен наконец-то вернулась в Монако. Как заявляет Княжеский дворец, Княгиня «счастлива воссоединиться со своей Семьей и близкими».

Согласно пресс-релизу Княжеского дворца, врачи Княгини Шарлен заявили, что «Ее лечение идет по плану и что Княгиня теперь может продолжить Свое выздоровление в Княжестве, с мужем и детьми».

Пройдет еще несколько недель, прежде чем Княгиню вновь можно будет увидеть на официальных мероприятиях. Княжеский дворец уточняет: «Как только состояние здоровье позволит, Княгиня с радостью разделит привилегированные моменты общения с монегасками, которые так по Ней скучали».

В ожидании этого момента, Князь и Княгиня просят продолжать уважать Ее частную жизнь и семейное окружение, чтобы способствовать выздоровлению Княгини, которая «все еще нуждается в спокойствии и безмятежности».