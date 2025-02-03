Принцесса Стефания отмечает своё 60-летие: «Я просто принимала жизнь такой, какая она есть»

Вспомним самые яркие моменты её жизни!

После празднования 68-летия принцессы Каролины 23 января наступила очередь принцессы Стефании задуть свои 60 свечей! Младшая дочь Князя Ренье III и Княгини Грейс родилась 1 февраля 1965 года и прославилась своей необычной карьерой.

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Бурное отрочество

Ее детство было похоже на сказку: она росла между княжеским дворцом и семейной резиденцией Рок-Ажель вместе с принцессой Каролиной и принцем Альбером II. Изнеженная, озорная и жизнерадостная, – эту маленькую беззаботную принцессу обожали все.

2 апреля 1965 года – Княгиня Грейс в окружении своих троих детей: принцессы Каролины, принцессы Стефании и принца Альбера © Фото Жорж Лукомский (Georges Lukomski) – Архивы княжеского дворца

Но судьба распорядилась иначе. В 1982 году, когда ей было всего 17 лет, она пережила автокатастрофу, унесшую жизнь её матери, Княгини Грейс. Эта драма переворачивает её жизнь и закаляет её характер.

У нее двое детей от Даниэля Дюкрюе: Луи и Полин. Они поженились в 1995 году, но развелись уже в 1996 году. Затем, в 1998 году, она родила Камий Готтлиб от её бывшего телохранителя Жана Реймонда Готтлиба.

С 2003 по 2004 год она была замужем за Адансом Лопесом Пересом.

Принцесса Стефания может рассчитывать на поддержку своих троих детей: Луи и Полины Дюкрюе и Камий Готтлиб – © Fights Aids Monaco

От моды – к музыке

Принцесса Стефания быстро отличилась своим независимым темпераментом. В отличие от своей сестры, принцессы Каролины, которая олицетворяет изящество и элегантность, она отвергает условности и предпочитает приключения.

В 1980-е годы принцесса Стефания прошла стажировку по дизайну одежды в доме моды Christian Dior Couture под руководством Марка Боана. Она занялась модельным бизнесом и даже разработала коллекцию купальников и пляжной одежды.

А в 1986 году она, ко всеобщему удивлению, начала заниматься музыкой. «Comme un ouragan» (Как ураган) – её первый сингл – в одно мгновение сделал её поп-звездой. Этот хит, спродюсированный Романо Мусумаррой, был продан тиражом более двух миллионов экземпляров и занял видное место в европейских и японских чартах.

Её альбом «Besoin» (Необходимость) пользовался большим успехом. Под влиянием этого импульса она продолжила работу над другими хитами – такими как «Flash» (Вспышка) – и вторым альбомом на английском языке – Stéphanie – в 1991 году.

Принцесса Стефания и её сын Луи Дюкрюе © Дирекция по связям / Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

Тайное сотрудничество с Майклом Джексоном

В 1991 году, когда ее музыкальная карьера пошла на спад, Майкл Джексон выбрал принцессу Стефанию для участия в одной из самых загадочных композиций своего альбома «Dangerous» (Опасный). Король поп-музыки ищет женский вокал для аккомпанемента чувственной песни In the Closet (В тайне), но идея его состояла в том, чтобы сохранить в тайне личность исполнителя.

Принцесса Стефания соглашается и записывает произведение в полном секрете. Когда альбом вышел, на обложке было только указание Mystery Girl (таинственная девушка), что вызвало различные предположения: Мадонна? Джанет Джексон? Майкл Джексон хранил тайну в течение двух лет, пока в 1993 году не раскрыл, что на самом деле это была принцесса Стефания.

Принцесса Стефания в Центре Ренье III на вручении рождественских подарков больным, 16 декабря 2024 г. © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

Приверженность гуманитарной деятельности

Принцесса Стефания решает перевернуть страницу. В 2006 году она согласилась в последний раз спеть свою песню для благотворительной акции «L’or de nos vies» (Золото наших жизней), в сотрудничестве с группой Kyo и другими артистами. После этого она окончательно завершила свою эстрадную карьеру, заявив в интервью журналу Point de Vue: «Эта страница действительно перевернута. Я бы даже сказала, что книга закрыта!»

Она полностью посвящает себя делу, которое близко её сердцу. В частности – борьбе с ВИЧ. В 2004 году она основала Fight Aids Monaco, ассоциацию, поддерживающую больных ВИЧ, и пропагандирующую меры профилактики этого заболевания.

Очень вовлеченная в свою работу, она организует мероприятия, участвует в сборах средств и не колеблясь отправляется на встречи с больными.

Средства были собраны с продажи на аукционе трех работ монакского художника Лукаса Авалона, изображающих Князя-строителя – © Фредерик Небенже (Frederic Nebinger)

«Не надо стыдиться», принцесса Стефания снимает клеймо ВИЧ

Кроме того, принцесса Стефания занимается другими гуманитарными делами. Она активно сотрудничает с Красным Крестом Монако и регулярно принимает участие в акциях в пользу наиболее беззащитных слоёв населения.

Каждый год она ездит в Центр Ренье III, чтобы вручить больным рождественские подарки. Она посетила отделение больничной помощи в Больничном центре Княгини Грейс и принесла пациентам утешение и шоколад.

10 ноября 2005 года Князь Альбер II наградил её Большим крестом ордена Гримальди за её приверженность гуманитарной деятельности.

Принцесса Стефания в Центре Ренье III, 18 ноября 2024 года © Дирекция по связям / Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

Цирк – семейное наследие

Борьба с ВИЧ является для принцессы важнейшей миссией, но есть ещё одна страсть, которая пронизывает её жизнь – цирк.

Она унаследовала любовь Ренье III к этой вселенной магии и эмоций. Вот уже 18 лет она руководит Международным цирковым фестивалем в Монте-Карло, с гордостью увековечивая дело своего отца: «Благодаря ему Монако стало местом встречи циркового искусства всего мира. Он был провидцем», сказала она в интервью журналу Gala.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло отмечает в этом году свое 50-летие, и эта дата совпадает с празднованием столетия со дня рождения князя Ренье III – © Дирекция по связям

Цирк Монте-Карло – это не просто работа, это источник радости для принцессы. Здесь она находит частичку своего детства, искреннее удивление, которое она надеется передать молодому поколению, особенно своей внучке Виктуар: «Я с нетерпением жду возможности познакомить её с этим чудом.»

На 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло принцесса Стефания заявила о своей приверженности ценностям традиционного цирка. Она приоткрыла завесу тайны над закулисьем фестиваля, подчеркнув, что программа готовится на несколько лет вперед, а артисты отбираются на международных фестивалях или по спонтанным заявкам. «У нас уже практически готова программа на 2026 год!», заявила она в эфире Monaco Info.

Защищая развитие этого искусства, она подчеркнула модернизацию костюмов, постановок и визуальных эффектов, а также подтвердила свою приверженность выступлениям животных под куполом цирка: «Животные – настоящие артисты», заявила она, отвергая идею их замены цифровыми версиями. «Цирк – волшебство, потому что это единственное шоу, где вся семья может разделить одни и те же эмоции.»

Принцесса Стефания: «животные – настоящие артисты»

«Я просто принимала жизнь такой, какая она есть»

Празднование столетия со дня рождения Князя Ренье III, 20 февраля 2024 года © Дирекция по связям / Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

СМИ часто считают её «мятежной принцессой», и она хотела исправить этот приставший к ней образ.

В интервью изданию Gala она сказала: «Я не бунтарь. Я всегда корректна. По моему, я никогда не совершала ничего скандального. Я просто принимала жизнь такой, какая она есть. Я действовала в соответствии с тем, что чувствовала глубоко внутри, и, как я уже говорила, я следую своим убеждениям. У меня есть убеждения… На самом деле, я бы сказала, что я скорее смелая, чем мятежная. »

Помимо своей работы, принцесса Стефания прежде всего женщина, привязанная к своей семье. Любящая мать, недавно ставшая счастливой бабушкой, она в полной мере наслаждается своей новой ролью с момента рождения внучки Виктуар в апреле 2023 года: «Это невероятное счастье. Волшебство. Жизнь продолжается. »

Принцесса Стефания с размахом отпраздновала 20-летие Fight Aids Monaco