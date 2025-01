La Princesse Stéphanie : « Les animaux sont des artistes à part entière »

Dans une interview accordée à Monaco Info, la Princesse Stéphanie, Présidente du Festival International du Cirque de Monte-Carlo est revenue sur cette 47ème édition et sur le futur de ce Festival.

À quelques jours du lancement de la 47ème édition du Festival International du cirque de Monte-Carlo, la Princesse Stéphanie a indiqué à ce sujet : « On a tous les ingrédients du cirque traditionnel, du cirque classique comme on le veut au Festival et comme le souhaitait mon papa. C’est traditionnel dans toute sa splendeur ! »

Les répétitions ont débuté le week-end dernier et les artistes sont prêts : « On enchaîne les répétitions toute la journée, parfois jusque tard dans la soirée. La promesse du Festival est qu’on arrive à monter deux spectacles totalement différents en seulement 5/6 jours de répétitions. »



En tant que Présidente, la Princesse est également revenue sur les coulisses de cette 47ème édition et le recrutement des artistes : « Beaucoup de gens vont voir d’autres Festivals et découvrent des talents, on a des gens qui nous envoient des vidéos […] Nous avons déjà la programmation pour 2026 pratiquement prête ! »

Au sujet de la modernisation du cirque et de la présence des animaux, la Princesse Stéphanie est restée claire : « Les effets, les costumes, le storytelling contribuent à cette modernisation. De là à mettre des animaux virtuels sous ce chapiteau, je n’en suis pas là, le temps que je pourrai j’en mettrai des vrais. Je trouve cela un peu dommage. Les animaux sont des artistes à part entière. »

Les artistes de cette 47ème édition du Festival en présence de la Princesse Stéphanie

Concernant l’intégration de la compétition New Generation dans le Festival : « Cela a donné un autre élan, les jeunes se présentent avec les artistes confirmés […] C’est un encouragement pour qu’ils continuent et qu’ils reviennent un jour sur la piste du Festival. »

Formés dans des écoles de cirque qui se multiplient à travers le monde, nombreux sont les artistes qui rêvent de fouler la piste du chapiteau de Fontvieille, notamment sur le continent africain : « Le cirque africain se développe énormément. C’est du cirque social, les écoles de cirque travaillent avec les enfants des rues plutôt qu’ils soient dans la rue à ne rien faire. C’est une belle manière de voir le cirque, on va essayer de présenter de plus en plus les numéros qui viennent de ces pays-là. »

Pour conclure l’interview, la Princesse est revenue sur les émotions que le cirque procure : « Le cirque c’est magique, car c’est le seul spectacle où toute une famille peut partager les mêmes émotions. Il n’y a rien d’autre qui peut apporter ça, vive le cirque ! »