La saison des carnavals sur la Côte d’Azur approche

Costumes, festivités, déguisements… Le début d’année sur la Côte d’Azur est souvent rythmé par de nombreuses fêtes hivernales. Entre traditions et culture, le choix est large

La fête du mimosa

Considérée comme la « Capitale du Mimosa », la ville de Mandelieu-la-Napoule a décidé de célébrer annuellement cette fleur. Cette fête se déroulera cette année du 12 au 16 février et aura pour thème « La grande vadrouille des régions ». L’occasion de faire le tour des traditions carnavalesques et des corsos qui ponctuent le calendrier des régions françaises. La colline du Tanneron, considérée comme la plus grande forêt d’Europe de mimosa se parera de jaune pour l’occasion.

Infos pratiques :

 Du du 12 au 16 février 2025

 Billetterie Corso : Tarifs : 19 euros – Réduit : 16 euros (enfants de 3 à 17 ans, PMR, groupes à partir de 20 personnes) – Promenoirs gratuits

 Réservation obligatoire – 04 93 93 64 64 – tourisme@mandelieu.com

La colline du Tanneron est la plus grande forêt d’Europe de mimosa © DR

La Fête du Mimosa de Mandelieu ouvrira le calendrier des grandes fêtes hivernales de la Côte d’Azur, elle sera suivie du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron de Menton.

Le carnaval de Nice

Du 15 février au 2 mars 2025, le « Roi des Océans » prendra le contrôle de la ville de Nice pendant 2 semaines ! De nombreux corsos sont prévus et la vingtaine de chars décorés et animés sous le thème de la mer sont prêts à défiler. On vous conseille de ne surtout pas manquer l’une des 4 « Batailles des fleurs », mais il faut un certain courage pour s’y mêler ! La traditionnelle incinération du Roi aura elle lieu le 1er mars et sera accompagnée par un feu d’artifice. Tout au long des festivités, un « village carnaval » ouvrira ses portes de 11h à 18h. Des stands gourmands, des ateliers créatifs, des expositions et des animations artistiques vous y attendent, l’entrée est gratuite !



Infos pratiques :

 Du 15 février au 2 mars 2025

 Gratuit pour les enfants âgés de 5 ans et moins / Tarifs réduits pour les 6/12 ans

 Tarifs et réservations sur le site du Carnaval



Le Roi du Carnaval de Nice 2024, sur le thème « Pop Culture » © Carnaval de Nice

La Fête du Citron à Menton

Cette année, la Ville de Menton vous donne rendez-vous pour un voyage intergalactique. La 91ème Fête du Citron aura pour thème « Voyage dans les Etoiles » et aura lieu du 15 février au 2 mars 2025, tout comme le Carnaval de Nice. Des chars ornés par des milliers d’agrumes vont défiler accompagnés de fanfares, danseurs et artistes de rue. Moments phares de cette fête, les deux corsos de nuit qui auront lieu les 20 et 27 février.

L’histoire de la Fête du Citron à Menton

Infos pratiques :

 Du 15 février au 2 mars 2025

 Billetterie et programme sur le site de la Fête du Citron

 Gratuit pour les moins de 6 ans et tarifs préférentiels pour les 6/12 ans

Le combat naval fleuri

Autre fête traditionnelle, le combat naval fleuri de Villefranche-sur-Mer aura lieu cette année le lundi 17 février 2025. Cette fête célèbre l’identité maritime de Villefranche-sur-Mer tout en mettant en avant la richesse florale de la région, notamment les célèbres fleurs de la Côte d’Azur comme les mimosas et les œillets. À 13h30, un défilé carnavalesque sur les quais avant que les pointus fleuris ne lancent cette gigantesque bataille de fleurs à 14 heures. Des milliers de spectateurs sont attendus.

Infos pratiques :

 Le lundi 17 février 2025

 Prioriser les transports en commun (bus/trains) ou les deux roues

 Évènement gratuit, renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04 93 01 73 68