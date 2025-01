La stagione del carnevale sulla Costa Azzurra si avvicina

Costumi, feste, travestimenti… L’inizio dell’anno in Costa Azzurra è spesso scandito da una serie di feste invernali. Tra tradizione e cultura, c’è l’imbarazzo della scelta.

La festa della mimosa

Considerata la “Capitale della Mimosa”, la città di Mandelieu-la-Napoule ha deciso di celebrare questo fiore ogni anno. Questa edizione si svolgerà dal 12 al 16 febbraio, con il tema “La grande vadrouille des régions” (la grande scampagnata delle regioni). È un’occasione per scoprire le tradizioni carnevalesche e le sfilate che scandiscono il calendario delle regioni francesi. La collina di Tanneron, considerata la più grande foresta di mimose d’Europa, si vestirà di giallo per l’occasione.

Informazioni utili:

Dal 12 al 16 febbraio 2025

Biglietti Corso: Intero: 19 euro – Ridotto : 16 euro (bambini da 3 a 17 anni, PRM, gruppi di almeno 20 persone) – Passeggiate gratuite

Prenotazione obbligatoria – 04 93 93 64 64 – tourisme@mandelieu.com

La collina di Tanneron è la più grande foresta di mimose d’Europa © DR

La Festa della Mimosa di Mandelieu aprirà il calendario delle principali manifestazioni invernali della Costa Azzurra, seguita dal Carnevale di Nizza e dalla Festa del Limone di Mentone.

Il carnevale di Nizza

Dal 15 febbraio al 2 marzo 2025, il “Re degli Oceani” conquisterà la città di Nizza per 2 settimane! In programma ci sono tantissime sfilate e una ventina di carri decorati e animati sul tema del mare. Vi consigliamo di non perdervi una delle 4 “Battaglie dei Fiori”, anche se vi servirà una buona dose di coraggio per partecipare! Il 1° marzo si terrà la tradizionale cerimonia di incenerimento del Re, accompagnata da uno spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata delle festività, troverete un “villaggio di carnevale” aperto dalle 11 alle 18. Ci saranno bancarelle di cibo, laboratori creativi, mostre e attività artistiche, tutto gratis!

Informazioni utili:

Dal 15 febbraio al 2 marzo 2025

Gratuito per i bambini fino a 5 anni / Tariffe ridotte per i bambini da 6 a 12 anni

Costi e prenotazioni sul sito del Carnevale

Il Re del Carnevale di Nizza 2024 a tema “Cultura pop” © Carnaval de Nice

La Festa del Limone a Mentone

Quest’anno la città di Mentone vi invita per un viaggio intergalattico. Il tema della 91ª Festa del Limone sarà “Viaggio nelle stelle” e si svolgerà dal 15 febbraio al 2 marzo 2025, in contemporanea con il Carnevale di Nizza. I carri decorati con migliaia di agrumi sfileranno per le strade, accompagnati dalla banda, dai ballerini e dagli artisti di strada. Il clou della festa saranno le due sfilate notturne del 20 e 27 febbraio.

La storia della Festa del limone a Mentone

Informazioni utili:

Dal 15 febbraio al 2 marzo 2025

Biglietteria e programma sul sito della Festa del Limone

Gratuito fino a 6 anni e tariffa ridotta dai 6 ai 12 anni

La battaglia navale fiorita

Un’altra festa tradizionale è la battaglia navale fiorita di Villefranche-sur-Mer, che quest’anno si svolgerà lunedì 17 febbraio 2025. Questa festa celebra l’identità marittima di Villefranche-sur-Mer e valorizza la ricchezza floreale della regione, con i famosi fiori della Costa Azzurra come le mimose e i garofani. Alle 13:30, lungo le banchine si terrà una sfilata di carnevale, poi, alle 14:00, le barche dette “pointus” daranno il via a questa gigantesca battaglia di fiori. Sono attesi migliaia di spettatori.

Informazioni utili:

Lunedì 17 febbraio 2025

Consigliamo di arrivare con i mezzi pubblici (autobus/treno) o le due ruote.

Evento gratuito, informazioni presso l’Ufficio del Turismo o allo 04 93 01 73 68