Сезон карнавалов на Лазурном берегу — праздник для всех!

Яркие костюмы, маскарадные шествия, удивительная атмосфера — начало года на Лазурном берегу всегда наполнено зимними праздниками. Здесь каждый найдет что-то для души, от традиционных мероприятий до настоящих культурных событий.

Фестиваль мимозы в Манделье-ла-Напуль

Манделье-ла-Напуль по праву называют «столицей мимозы», и этот солнечный цветок здесь чествуют каждый год. В 2025 году фестиваль пройдет с 12 по 16 февраля и будет посвящен теме «Большая прогулка по регионам». Вас ждет уникальная возможность окунуться в атмосферу традиционных карнавальных шествий и кортежей, характерных для разных уголков Франции. Особое внимание привлекает лесной массив Таннерон, крупнейший в Европе. К фестивалю он превратится в настоящий желтый оазис.

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Практическая информация:

Когда: 12–16 февраля 2025 года

Стоимость билетов на парад кортежей: полная цена: 19 евро – льготная цена: 16 евро (для детей 3–17 лет, людей с ограниченными возможностями и групп от 20 человек) – места в проходах: бесплатно

Бронирование обязательно – тел.: 04 93 64 64 – tourisme@mandelieu.com

Лесной массив мимозы Таннерон — крупнейший в Европе © Все права защищены

Фестиваль мимозы открывает череду зимних праздников на Лазурном берегу. Следом за ним вас ждут не менее захватывающие Карнавал в Ницце и знаменитый Фестиваль лимонов в Ментоне.

Карнавал в Ницце

С 15 февраля по 2 марта 2025 года Ницца превратится в центр ярких событий и веселых традиций под темой «Король океанов». В течение двух недель улицы города будут наполнены праздничной атмосферой: вас ждут красочные карнавальные шествия с участием более 20 украшенных платформ, вдохновленных морской тематикой. Не пропустите знаменитые «Битвы цветов» ( в этом году их будет 4) — захватывающее зрелище, требующее не только любопытства, но и доли смелости для участия! Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела Короля карнавала, которое пройдет 1 марта и завершится грандиозным фейерверком. А в течение всего карнавала, с 11 утра до 6 вечера, работает «карнавальная деревня». Там вас ждут вкусные угощения, творческие мастерские, выставки и увлекательные художественные мероприятия. И самое приятное — вход в деревню абсолютно бесплатный!

Практическая информация:

Когда: 15 февраля – 2 марта 2025 года

Для детей до 5 лет – бесплатно / льготоные цены для детей 6–12 лет

Цены и бронирование уточняйте на официальном сайте карнавала

Король карнавала в Ницее в 2024 году, темой которого была «Поп-культура» © Карнавал Ниццы

Фестиваль лимонов в Ментоне

В 2025 году Ментон приглашает вас в межгалактическое путешествие! Темой 91-го фестиваля лимонов станет «Путешествие к звездам». С 15 февраля по 2 марта улицы города превратятся в настоящий космос: платформы, украшенные тысячами ярких цитрусовых, будут сопровождаться выступлениями духовых оркестров, танцоров и уличных артистов. А главной изюминкой станут ночные карнавальные шествия, которые пройдут 20 и 27 февраля. Это шоу просто невозможно пропустить!

История Фестиваля лимонов в Ментоне

Практическая информация:

Когда: 15 февраля – 2 марта 2025 года

Билеты и подробная программа — на сайте Фестиваля лимонов

Бесплатно для детей до 6 лет. Льготные цены для детей от 6 до 12 лет.

Цветочный морской бой

Еще одним традиционным событием Лазурного берега станет потешный цветочный морской бой, который пройдет в понедельник, 17 февраля 2025 года, в Вильфранш-сюр-Мер. Этот фестиваль подчеркивает морские традиции региона и красоту его природы. В нем участвуют знаменитые цветы Лазурного берега — мимозы, гвоздики и другие. Праздник начнется в 13:30 с карнавального парада по набережным, а в 14:00 стартует битва цветов: остроносые лодки, украшенные цветами («pointus fleuris»), будут состязаться в невероятном шоу, собирая тысячи зрителей.

Практическая информация:

Когда: понедельник, 17 февраля 2025 года

Воспользуйтесь общественным транспортом (автобусы, поезда) или двухколесным транспортом, чтобы избежать пробок.

Мероприятие бесплатное, информацию можно уточнить в туристическом офисе по телефону: 04 93 01 73 68