Janvier 2025 ! Que faire à Monaco ?

En cette nouvelle année, retour sur les premiers évènements à ne pas manquer début 2025 en Principauté.

Derniers jours avant que la magie de Noël ne quitte la Principauté

Il est encore temps de vous rendre sur le Marché de Noël de Monaco. Ouvert jusqu’au 6 janvier sur le Port Hercule, un univers festif et sucré qui ravira petits et grands vous attend. Il y a un large choix de chalets qui propose de quoi vous restaurer ainsi que de nombreuses activités pour les enfants.



Jusqu’au 5 janvier et à quelques pas du Casino, les « Chalets de Noël » vous accueilleront pour une escapade gourmande. L’occasion aussi de rattraper les quelques cadeaux qui auraient pris du retard… Les illuminations sur la Place du Casino s’arrêteront elles, ce mercredi 1er janvier.

Publicité

Monte-Carlo Société des Bains de Mer célèbre les moments magiques de Noël © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Enfin, rendez-vous sur le Rocher jusqu’au 6 janvier pour partir à la découverte du traditionnel Chemin des Crèches. Depuis 2014 et sur mission du Prince Albert II, les crèches exposées sont installées dans les édifices d’État situés sur le Rocher tout au long de l’itinéraire.

Village des sports

En vous rendant sur le Port Hercule pour visiter le village de Noël, vous ne manquerez pas de faire une halte sur le « Village des Sports ». Cette zone d’activités ludiques et sportives vous propose de nombreuses installations : un parcours d’accrobranche, une structure d’escalade, des parcours d’obstacles ainsi qu’une grande tyrolienne !

Le village des sports est en place jusqu’au 5 janvier © Mairie de Monaco

Côté sports : soirées européennes et mécaniques

Le mois de janvier sera très chargé en Principauté au niveau du sport ! L’occasion de se rendre au Stade Louis-II ou dans la salle Gaston-Médecin pour venir encourager l’AS Monaco et la Roca Team.



En Ligue des Champions, les hommes d’Adi Hütter reçoivent les Anglais d’Aston Villa le 21 janvier pour assurer leur qualification avant un match de championnat compliqué face au Stade Rennais 4 jours plus tard.



Côté basket, deux chocs d’Euroligue sont prévus à Gaston-Médecin avec la réception de Barcelone le 9 janvier et celle du Real Madrid le 31 pour conclure le mois. En Betclic Elite, les Monégasques reçoivent Chalon-sur-Saône le 5 janvier ainsi que Nancy le 18.



Enfin, si vous ne craignez pas le froid, vous pouvez vous rendre sur les routes du 93e WRC Rallye de Monte-Carlo pour passer une soirée inoubliable dans une ambiance de feu. Si vous voulez voir les voitures tout en restant en Principauté, le départ officiel est prévu le jeudi 23 janvier, depuis la Place du Casino.

La 47ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo

Que serait le mois de janvier à Monaco sans le Festival Internationale du Cirque ? Du 17 au 26 janvier, des artistes venus du monde entier viendront vous présenter leurs numéros uniques. Pour cette 47ème édition du Festival, la programmation s’annonce exceptionnelle et de nombreux records devraient être battus.

Célébrations Sainte Dévote 27 janvier

La Sainte Dévote est la sainte patronne de Monaco. Selon la légende, Dévote, une jeune chrétienne martyrisée en Corse au IVe siècle, fut mise dans une barque pour être enterrée dans un lieu chrétien. Son embarcation arriva miraculeusement à Monaco, où elle devint la protectrice de la ville.

Qui était sainte Dévote et pourquoi brûle-t-on sa barque ?

Rendez-vous le 26 janvier, sur le Quai Albert Ier, pour assister à cet instant solennel, bercé par la chaleur du bûcher et les chants corses, et le 27 janvier à la Cathédrale pour la messe, qui sera suivie de la procession. À cette occasion, les écoles de la Principauté seront fermées le lundi 27 !

Chaque année, une barque est brûlée pendant les festivités de la Sainte-Dévote © Direction de la Communication

Le point culture

De nombreuses expositions sont à visiter en ce mois de janvier en Principauté ! À l’Institut Audiovisuel de Monaco, l’exposition « La Jeunesse de Télé Monte-Carlo 1954-1974​ » reste en place jusqu’au 31 janvier.

L’exposition au Ministère d’État « Monaco Libéré ! » qui commémore le 80e anniversaire de sa libération après les occupations successives, italienne puis allemande prend fin à la même date.



Derniers jours pour vivre une expérience interactive et immersive au Musée Océanographique avec l’exposition « Mission Polaire » qui prend fin le 5 janvier.

Cependant, vous avez tout le temps d’aller découvrir la toute nouvelle exposition du Musée d’Anthropologie Préhistorique « L’Effet Papillon » avec ses deux salles entièrement consacrées à la thématique du règne animal et de la biodiversité.



Au cours du mois de janvier, le Théâtre des Muses a une programmation chargée ! Plusieurs opéras auront également lieu à l’Opéra Garnier et l’Orchestre Philarmonique de Monaco se produira à de nombreuses reprises à l’Auditorium Rainier III.