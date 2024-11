Le 47ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo vous donne rendez-vous en janvier 2025

Les meilleurs numéros de cirque du monde entier seront réunis sous le chapiteau de Fontvieille.

Légende photo : La billetterie est ouverte pour prendre ses places pour le Festival International du Cirque de Monte-Carlo 2025.

Grande Parade, Open Air Show… Si la barre avait été placée très haut lors de l’édition précédente du Festival International du Cirque de Monte-Carlo qui marquait les 50 ans d’existence de l’événement, la Principauté a également vu les choses en grand pour cette 47e édition, prévue du 17 au 26 janvier 2025.

Les nombreux spectateurs attendus assisteront à une programmation exceptionnelle qui battra tous les records. L’un des plus grands numéros de présentation d’animaux sera réalisé, mais il y aura aussi un numéro inédit des célèbres acrobates à vélo de Chine, des performances inoubliables d’un des clowns les plus renommés, venu du Chili, un spectacle alliant acrobatie et élégance avec les chevaux Akhal-Teké, originaires du Turkménistan et un quadruple saut sous la coupole du Chapiteau par les trapézistes mexicains.

Ce ne sont pas moins de vingt numéros spectaculaires qui rythmeront ainsi le 47ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Et pour y ajouter une dimension supplémentaire, des jeunes talents issus de la compétition New Generation auront la chance de se confronter à des artistes plus expérimentés lors de ce rendez-vous circassien.

Réservations

Sur place : la billetterie est ouverte, au Chapiteau de l’Espace Fontvieille, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Par téléphone : +377.92.05.23.45

Internet : www.montecarlofestival.mc et www.francebillet.com