On était à la parade du Festival du Cirque de Monte-Carlo

Samedi 14 janvier, c’était la grande fête du cirque à Monaco. Notre journaliste Pierluca Leandri vous emmène au cœur de la parade.

Pour le lancement du 46ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo, les artistes ont défilé dans les rues de la Principauté jusqu’au Palais Princier. Sur place, ils ont assuré un spectacle d’une heure face à un large public. Musiques, acrobaties et animaux : un show impressionnant pour petits et grands.

Le tout sous les yeux de la Famille Princière. Accompagnés de leur mère, la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont pu saluer les éléphants. Le Prince Albert II est venu encourager les artistes et lancer le spectacle. Présidente du Festival, la Princesse Stéphanie était aussi aux premières loges avec ses deux enfants, Louis Ducruet et Camille Gottlieb.