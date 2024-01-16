Мы побывали на параде Международного циркового фестиваля Монте-Карло

В субботу 14 января в Монако прошел праздник цирка. Наш журналист Пьерлука Леандри – ваш гид на параде.

В день открытия Международного циркового фестиваля Монте-Карло артисты прошли парадом по улицам Монако до княжеского дворца. Затем они дали часовое представление перед многочисленной публикой. Музыка, акробаты и животные – впечатляющее зрелище для взрослых и детей.

Княжеская семья присутствовала на представлении в полном составе. В компании со своей матерью, Княгиней Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла поприветствовали слонов. Князь Альбер II подбодрил артистов и дал старт представлению. Президент фестиваля, принцесса Стефания также присутствовала в первых рядах вместе со своими детьми – Луи Дюкрюе и Камий Готтлиб.