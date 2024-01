Qui était sainte Dévote et pourquoi brûle-t-on sa barque ?

Sainte Dévote est souvent représentée avec sa barque et une colombe - © Astrid Berges / Monaco Tribune

La Patronne de Monaco est célébrée le 27 janvier.

C’est une tradition fermement ancrée dans le calendrier monégasque. Chaque année, la Principauté honore sa sainte Patronne les 26 et 27 janvier.

Selon la légende, Dévote naît en Corse vers la fin du IIIe siècle. Fervente chrétienne, elle est martyrisée sous le règne de l’Empereur Dioclétien, qui mène la dernière et plus sanglante persécution officielle à l’encontre des chrétiens.

La jeune fille refuse cependant de renier sa foi. Après la mort de Dévote, on ordonne de brûler son corps, mais des chrétiens l’enlèvent et le placent dans une barque, espérant que celle-ci atteindra l’Afrique et aura droit à une sépulture chrétienne.

La sainte protectrice de Monaco

Mais une tempête se lève, et sort alors de la bouche de Dévote une colombe qui guide la barque jusqu’à Monaco (qui ne porte pas encore ce nom). Le sixième jour avant les calendes de février, soit le 27 janvier, la barque s’échoue dans le vallon des Gaumates, qui accueille aujourd’hui l’église Sainte-Dévote.

Sainte Dévote, représentée avec le Livre Saint et la palme du Martyre – © Wikipédia

Depuis, sainte Dévote est considérée comme la sainte protectrice de Monaco : elle serait ainsi apparue aux Monégasques au XVIe siècle, alors qu’ils tentaient de repousser les Génois et les Pisans qui assiégeaient la forteresse. Sainte Dévote les aurait assurés de la protection divine et de la victoire et, le 15 mars 1507, les Génois abandonnent le siège. Chaque année, des feux de joie sont allumés sur le Rocher, en hommage à la martyre.

Pourquoi brûle-t-on une barque ?

Selon la légende, un oratoire aurait marqué l’emplacement de la tombe de la jeune fille. Les fidèles, de Monaco ou d’ailleurs, se recueillaient ainsi devant les reliques de la sainte, réputées miraculeuses. Mais une nuit, un brigand aurait dérobé les fameuses reliques et aurait tenté de s’enfuir en mer… Rattrapé par des pêcheurs, le malfrat vit son embarcation brûlée sur la plage, en sacrifice expiatoire.

C’est en mémoire de cet épisode que chaque année, depuis plus de 150 ans, la veille du jour de l’arrivée de sainte Dévote (le 26 janvier), une barque est brûlée sur le port de Monaco, en présence de la Famille Princière. Selon la tradition, les clous de la barque récupérés dans les cendres porteraient bonheur !

La Famille Princière embrase la barque pendant les célébrations de la sainte Dévote – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

La légende de sainte Dévote est si prégnante à Monaco que c’est ce récit que Louis Notari a choisi pour rédiger la toute première œuvre en langue monégasque.

Des siècles plus tard, Yvon Bertorello, Eric Stoffel et Frédéric Allali ont publié une bande-dessinée consacrée au mythe de la jeune martyre. Preuve, s’il en fallait une, que la légende de sainte Dévote fait partie intégrante de la culture monégasque.