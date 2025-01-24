Принцесса Каролина отмечает своё 68-летие!

По случаю шестьдесят восьмого дня рождения принцессы Каролины, в этот четверг, 23 января, наше издание решило оглянуться назад, на важные вехи её жизни.

Принцесса Каролина родилась в 1957 году от Князя Ренье III и американской актрисы Грейс Келли. Она выросла в центре внимания, но также в условиях требовательной монархии.

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© Жорж Лукомский (Georges Lukomski) / Архивы дворца Монако

© Р. Маэстри (R. Maestri) / Архивы Дворца Монако

С самого раннего возраста её волевой темперамент был налицо: в 21 год она бросила свой первый вызов, решив учиться в Париже вопреки ожиданиям родителей. Именно в этот период она вышла замуж за Филиппа Жюно, брокера, намного старше неё. Этот спорный брак закончился разводом два года спустя.

© Княжеский дворец Монако

Несмотря на все испытания, принцесса сильно сблизилась с итальянским предпринимателем Стефано Казираги, с которым прожила счастливую жизнь и родила троих детей: Андреа, Шарлотту и Пьера Казираги.

Принцесса Каролина и её дети, 23 января 2016 г. © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Но судьба распорядилась иначе, и принцесса становится вдовой всего в 33 года после трагической гибели Стефано Казираги в автокатастрофе. Верная своему мужеству, принцесса Каролина преодолевает эту потерю, сосредоточив внимание на своих детях и продолжая свою приверженность культуре Монако.

18 ноября 2023 года принцесса Каролина вручила ордена «За заслуги в области культуры» © Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Принцесса Каролина – хранительница искусства и культурного наследия Монако

Несколько лет спустя она выходит замуж за принца Эрнста-Августа Ганноверского и рожает четвертого ребенка, Александру Ганноверскую. Однако в их союзе возникли проблемы, и в конце концов пара рассталась.

Сегодня принцесса Каролина – не только счастливая мать и бабушка, но и видная фигура в культурной жизни Монако.

Празднование Святой Девоты 27 января 2022 г. © Дирекция по связям / Микаэль Алези (Michael Alesi)

Долгое время – до рождения близнецов Князя Альбера II и Княгини Шарлен – наследная принцесса по-прежнему активно участвует в художественных и музыкальных проектах, в защите образования, культивируя скромность, вызывающую уважение.

В свои 68 лет принцесса, выдержавшая столько невзгод, олицетворяет элегантность и стойкость, верность и преданность службе Княжеству.

© Княжеский дворец Монако

Принцесса Каролина вручает своей дочери Шарлотте Казираги орден «За заслуги в области культуры»