La Princesse de Hanovre était à Paris le 9 septembre dernier pour participer à la troisième Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques.

C’est en sa qualité d’Ambassadeur de Bonne Volonté pour l’Éducation des jeunes filles et des Femmes que la Princesse Caroline a participé à la 3e Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques. Un événement qui s’est tenu au siège de l’UNESCO à Paris, le 9 septembre dernier.

La Princesse de Hanovre était ainsi invitée par la Sheikha Moza Bint Nasser du Qatar, envoyée spéciale de l’UNESCO pour l’Éducation de base et l’enseignement supérieur, pour cette journée qui met en lumière l’importance d’agir pour protéger le droit à l’éducation face aux conflits, aux violences et aux destructions.

Et pour cause : en 2020 et 2021, les attaques contre les écoles auraient augmenté de plus d’un tiers par rapport à 2019, en raison notamment de l’apparition de nouveaux conflits. Les participants à cette journée se sont donc réunis pour échanger sur cette problématique.

Le travail de fond de l’AMADE pour la défense des Droits des enfants a d’ailleurs été particulièrement souligné par Virginia Gamba, Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés du Secrétaire général des Nations Unies.

Cette dernière a également salué le programme « Un état civil pour tous », mené par l’association, qui vise à enregistrer l’identité d’un enfant auprès de ses Autorités, afin de lui permettre d’être reconnu comme sujet de plein droit, de bénéficier d’une personnalité juridique et de lui garantir la protection de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.