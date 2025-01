La Princesse Caroline fête ses 68 ans !

À l’occasion du soixante-huitième anniversaire de la Princesse Caroline, ce jeudi 23 janvier, notre média a souhaité revenir sur les moments marquants de sa vie.

Née en 1957 de l’union emblématique entre le Prince Rainier III et l’actrice américaine Grace Kelly, la Princesse Caroline a grandi sous le feu des projecteurs, mais aussi dans les contraintes d’une monarchie exigeante.

©Georges Lukomski / Archives du Palais de Monaco

©R.Maestri / Archives du Palais de Monaco

Dès son plus jeune âge, son tempérament volontaire se dessine : à 21 ans, elle défie ses parents en choisissant d’étudier à Paris, loin des attentes familiales. C’est également à cette période qu’elle épouse Philippe Junot, un courtier bien plus âgé qu’elle, dans un mariage controversé qui se solde par un divorce deux ans plus tard.

© Palais Princier de Monaco

Malgré les épreuves, la Princesse trouve une stabilité auprès de l’entrepreneur italien Stefano Casiraghi, avec qui elle partage une vie heureuse et donne naissance à trois enfants : Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi.

La Princesse Caroline et ses enfants, le 23 janvier 2016 ©Eric Mathon / Palais Princier

Mais le destin s’acharne lorsqu’elle devient veuve à seulement 33 ans, après la mort tragique de Stefano Casiraghi dans un accident de course. Fidèle à son courage, la Princesse Caroline surmonte cette perte en se concentrant sur ses enfants et en poursuivant son engagement culturel à Monaco.

Le 18 novembre 2023, la Princesse Caroline a remis les distinctions de l’Ordre du Mérite culturel ©Michael Alesi / Palais princier

La Princesse Caroline : Une vie dédiée au rayonnement culturel de Monaco

Quelques années plus tard, elle épouse le Prince Ernst-August de Hanovre et donne naissance à un quatrième enfant, Alexandra de Hanovre. Cependant, leur union connaît des turbulences et le couple finit par se séparer.

Aujourd’hui, la Princesse Caroline est non seulement une mère et une grand-mère comblée, mais aussi une figure incontournable de la vie culturelle monégasque.

Les célébrations de la Sainte-Dévote, le 27 janvier 2022 ©Direction de la Communication / Michael Alesi

Longtemps Princesse Héréditaire jusqu’à l’arrivée des Jumeaux Princiers du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, elle reste profondément engagée dans des projets artistiques, musicales, dans la protection de l’éducation… Tout en cultivant une discrétion qui force le respect.

À 68 ans, celle qui a traversé tant de tempêtes incarne élégance et résilience, fidèle et au service de la Principauté.

©Palais Princier de Monaco

