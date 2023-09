7 000 euros remis à la Princesse Stéphanie pour Fight Aids Monaco

La remise de chèque du challenge des 7 Majeurs a eu lieu en début de semaine au restaurant du Quai des Artistes.

Ils ont franchi les sept cols des Alpes franco-italiennes pour la bonne cause. Une bande de copains et copines passionnés de vélo ont en effet relevé le défi des 7 Majeurs doté de la tenue des Carabiniers du Prince aux couleurs de Fight Aids Monaco. Un challenge validé officiellement par une confrérie, et qui a permis de récolter 7000 euros en faveur de l’association grâce à un généreux donateur, Bertrand Letartre, propriétaire de la Brasserie Le Quai des Artistes à Monaco.

C’est ce dernier qui a remis le chèque à la Princesse, aux côtés d’une partie de l’équipe des cyclistes : Yoana, Cassandre, David, James et Thomas (absents Nicolas et Hervé) ainsi que de Fred, qui leur a porté assistance tout au long de la course et du Lieutenant Denis Raymond.

L’association Fight Aids Monaco, créée par la Princesse Stéphanie en 2004, accueille une centaine d’affiliés – © Frédéric Nebinger