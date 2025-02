La Princesse Stéphanie fête ses 60 ans : « J’ai juste pris la vie comme elle venait »

L’occasion de revenir sur les moments marquants de sa vie.

Après avoir célébré les 68 ans de la Princesse Caroline le 23 janvier, c’est au tour de la Princesse Stéphanie de souffler ses 60 bougies ! Née le 1er février 1965, la fille cadette du Prince Rainier III et de la Princesse Grace a marqué les esprits par son parcours hors du commun.

Publicité

Une adolescence bouleversée

Son enfance semble être un conte de fées : elle grandit entre le Palais Princier et la résidence familiale de Roc-Agel, entourée de ses aînés, la Princesse Caroline et le Prince Albert II. Choyée, espiègle et vive, elle est la petite Princesse insouciante que tout le monde adore.

2 avril 1965 – La princesse Grace entourée de ses 3 enfants, la princesse Caroline, la princesse Stéphanie et le prince Albert © Photo : Georges Lukomski – Archives du Palais Princier

Mais le destin en décide autrement. En 1982, alors qu’elle a seulement 17 ans, elle survit à l’accident de voiture qui coûte la vie à sa mère, la Princesse Grace. Ce drame bouleverse sa vie et forge son caractère.

Avec Daniel Ducruet, elle a deux enfants, Louis et Pauline. Ils se marient en 1995 mais, divorcent en 1996. Puis, en 1998, elle donne naissance à Camille Gottlieb, née de sa relation avec son ancien garde du corps, Jean Raymond Gottlieb.

De 2003 à 2004, elle est mariée à Adans Lopez Peres.

La Princesse Stéphanie peut compter sur le soutien de ses trois enfants : Louis et Pauline Ducruet et Camille Gottlieb – © Fights Aids Monaco

De la mode à la musique

Très vite, la Princesse Stéphanie se distingue par son tempérament indépendant. Contrairement à sa sœur, la Princesse Caroline, qui incarne la grâce et l’élégance, elle refuse les conventions et préfère l’aventure.

Dans les années 80, la Princesse Stéphanie a suivi un stage de stylisme de mode chez Christian Dior Couture, sous la conduite de Marc Bohan. Elle se tourne vers le mannequinat et dessine même une collection de maillots de bain et de tenues de plage.

Mais c’est en 1986 qu’elle surprend tout le monde en se lançant dans la musique. Avec Comme un ouragan, son premier single, elle devient une star de la pop en un instant. Ce tube, produit par Romano Musumarra, se vend à plus de deux millions d’exemplaires et s’impose dans les charts européens et japonais.

Son album Besoin est un succès. Portée par cet élan, elle enchaîne avec d’autres titres comme Flash et un deuxième album en anglais, Stéphanie, en 1991.

La Princesse Stéphanie et son fils Louis Ducruet © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Une collaboration secrète avec Michael Jackson

En 1991, alors que sa carrière musicale commence à ralentir, la Princesse Stéphanie est choisie par Michael Jackson pour participer à l’un des morceaux les plus mystérieux de son album Dangerous. Le roi de la pop cherche une voix féminine pour accompagner In the Closet, une chanson aux sonorités sensuelles. Mais, l’idée est de garder secrète l’identité de l’interprète.

La Princesse Stéphanie accepte et enregistre le morceau dans la plus grande discrétion. À la sortie de l’album, seule l’indication Mystery Girl apparaît sur la pochette et les spéculations fusent : Madonna ? Janet Jackson ? Michael Jackson entretient le mystère pendant deux ans, avant de révéler en 1993 qu’il s’agissait en réalité de la Princesse Stéphanie.

La Princesse Stéphanie au Centre Rainier III pour participer à la remise des cadeaux de Noël aux résidents, le 16 décembre 2024 © Frédéric Nebinger / Palais princier

L’engagement humanitaire

Puis, la Princesse Stéphanie décide de tourner la page. En 2006, elle accepte de prêter sa voix une dernière fois pour la chanson caritative L’or de nos vies, en collaboration avec le groupe Kyo et d’autres artistes. Après cela, elle met un terme définitif à sa carrière de chanteuse, affirmant dans une interview accordée au magazine Point de vue : « Cette page est bel et bien tournée. Je dirais même que le livre est fermé ! »

Elle se consacre alors pleinement à des causes qui lui tiennent à cœur. Notamment la lutte contre le VIH. En 2004, elle fonde Fight Aids Monaco, une association qui accompagne les personnes atteintes du virus et sensibilise à la prévention.

Très impliquée, elle organise des événements, participe à des collectes de fonds et n’hésite pas à se rendre sur le terrain, à l’étranger pour rencontrer les malades.

La somme provient de la vente aux enchères de trois œuvres réalisées par l’artiste monégasque Lukas Avalon, représentant le Prince Bâtisseur – © Frederic Nebinger

« Il n’y a pas de honte à avoir », la Princesse Stéphanie brise la stigmatisation sur le VIH

De plus, la Princesse Stéphanie œuvre pour d’autres causes humanitaires. Très impliquée auprès de la Croix-Rouge monégasque, elle participe régulièrement à des actions en faveur des plus vulnérables.

Chaque année, elle se rend au Centre Rainier III pour offrir des cadeaux de Noël aux résidents. Elle a visité la section Assistance hospitalière du Centre Hospitalier Princesse Grace, où elle a apporté réconfort et chocolats aux patients.

Le 10 novembre 2005, le Prince Albert II lui remet les insignes de Grand Croix de l’Ordre de Grimaldi pour son engagement dans les domaines humanitaires.

La Princesse Stéphanie au Foyer Rainier III, le 18 novembre 2024 © Direction de la Communication / Frederic Nebinger

Le cirque, un héritage familial

Si la lutte contre le sida est une mission essentielle pour la Princesse, il est une autre passion qui rythme sa vie : le cirque.

Elle a hérité de l’amour de Rainier III pour cet univers de magie et d’émotions. Depuis 18 ans, elle dirige le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, perpétuant avec fierté l’œuvre de son père :« Grâce à lui, Monaco est devenu le rendez-vous mondial du cirque. Il était visionnaire », avait-elle confié à Gala.

Le Festival international du cirque de Monte-Carlo fête ses 50 ans cette année, et cette date coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance du Prince Rainier III – © Direction de la Communication

Plus qu’un simple engagement, le Cirque de Monte-Carlo est une source de joie pour la Princesse. Elle y retrouve une part d’enfance, un émerveillement sincère qu’elle espère transmettre à la nouvelle génération, notamment à sa petite-fille Victoire : « J’ai hâte de lui faire découvrir cette passion. »

Lors de la 47ᵉ édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, la Princesse Stéphanie a déclaré son attachement aux valeurs du cirque traditionnel. Elle a levé le voile sur les coulisses du Festival soulignant que la programmation se prépare plusieurs années à l’avance et que les artistes sont sélectionnés à travers des festivals internationaux ou par candidatures spontanées. « Nous avons déjà la programmation pour 2026 pratiquement prête ! » a-t-elle confié à Monaco Info.

Défendant l’évolution de cet art, elle a mis en avant la modernisation des costumes, des mises en scène et des effets visuels, et a réaffirmé son attachement à la présence des animaux sous le chapiteau : « Les animaux sont des artistes à part entière » rejetant l’idée de les remplacer par des versions numériques. « Le cirque, c’est magique, car c’est le seul spectacle où toute une famille peut partager les mêmes émotions. »

La Princesse Stéphanie : « Les animaux sont des artistes à part entière »

« J’ai juste pris la vie comme elle venait »

Commémorations du Centenaire de la naissance du Prince Rainier III, le 20 février 2024 © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Souvent qualifiée de « Princesse rebelle » par les médias, la Princesse Stéphanie avait tenu à rectifier cette image qui lui colle à la peau.

Dans un entretien à Gala, elle affirmait : « Je ne suis pas rebelle. Je suis toujours correct. À mon avis, je n’ai jamais fait de choses scandaleuses. J’ai juste pris la vie comme elle venait. J’ai agi en fonction de ce que je ressentais au fond de moi et, comme je vous l’ai dit, je vais au bout des choses. J’ai des convictions… En fait, je dirais que je suis courageuse plus que rebelle. »

Au-delà de ses engagements, la Princesse Stéphanie est avant tout une femme attachée à sa famille. Mère aimante et récemment grand-mère comblée, elle savoure pleinement son nouveau rôle depuis la naissance de sa petite-fille Victoire en avril 2023 : « C’est un bonheur incroyable. Magique. C’est le cours de la vie qui continue. »

La Princesse Stéphanie a célébré les 20 ans de Fight Aids Monaco en grande pompe