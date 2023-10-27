Князь Альбер II и принцесса Стефания вспоминают свое детство с Князем Ренье III

Князь и принцесса – рассказ с Бала столетия.

В среду, 25 октября, известный журнал Point de Vue опубликовал большое эксклюзивное интервью Князя Альбера II и принцессы Стефании с журналистом Эммануэлем Сиродд, приглашенным по этому случаю в княжеский дворец.

Отвечая на вопросы о праздновании столетия со дня рождения Князя Ренье III, Князь Альбер II и принцесса Стефания сначала рассказали об организации праздничных мероприятий. «Каждое событие пробудило много чувств, связанных с воспоминаниями и забавными историями, всплывавшими из памяти. Мы хотели организовать эти праздничные мероприятия по вкусу нашего отца, чтобы отблагодарить его. (…) Мы стремились показать, как он хотел придать Монако законности и убедительности. Он не переносил ярлык «опереточное Княжество», поведала принцесса Стефания.

«Он был «князем-строителем» в конкретных проектах благоустройства и инфраструктур, а также он был «князем-строителем» конституции 1962 года и стоял у истоков многих других инициатив», добавил Князь.

Они также вспоминали о своих первых крупных событиях, организованных в Княжестве, таких как Бал Роз и бал Красного Креста. «В отрочестве мне не хотелось туда ходить! В определенном возрасте не очень приятно оказываться в платье, празднично одетой, на четыре часа за столом, когда тебя все рассматривают. «Но мы часто устраивали такие праздники в семейном кругу, и тогда наступал наш час», рассказывает принцесса Стефания.

«В 16-17 лет иногда хочется заняться чем-нибудь другим. Эти моменты иногда были очень впечатляющими и угнетающими», подтвердил Князь.

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Принцесса Стефания, как младшая дочь, пользовалась большим вниманием

Князь вспоминает, как ему постепенно прививали навыки правителя. «Это было постепенное обучение, я присутствовал [вместе с отцом] на заседаниях правительства и совещаниях кабинета. (…) Потом, простите за выражение, мне приходилось самому засучивать рукава», уточняет он.

Принцесса Стефания, в свою очередь, признает, что пользовалась особым вниманием, будучи самой младшей в семье. «Ее баловали», утверждает Князь.

Журналист Эммануэль Сиродд был принят в княжеском дворце – © Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger) / Княжеский дворец

«Разница в возрасте в семь и восемь лет с моим братом и мой сестрой сыграла свою роль. Мой брат был очарователен, ему так часто приходилось терпеть меня, я всегда хотела с ним играть. Его терпение было безграничным, и я ему за это благодарна. У меня не было братьев и сестер моего возраста, и я всегда шла к нему и его друзьям», рассказывает принцесса.

Принцесса Стефания также вспоминает, как проводила в детстве время с отцом: «при первой же возможности мне всегда хотелось быть с ним. Помню, около полудня он ходил в Зоологический сад. Я заканчивала занятия в школе в полдвенадцатого и бежала домой, чтобы провести с ним время. (…) Может быть, как самую младшую, меня больше баловали и больше мне позволяли. Но я не считаю, что я этим злоупотребляла. Я признаю, что мой брат был со мной очень терпелив, тем более что в детстве я была гиперактивной…»

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Князь Ренье III: «горд и счастлив быть дедушкой»!

Князь и принцесса рассказали об играх своего детства: Монополия, конструкторы и пр. «Я воровала у тебя персонажей Action Man, чтобы устраивать им свадьбы с моими Барби», напоминает принцесса Стефания Князю.

Что касается воспитания, полученного от Князя Ренье III, Князь Альбер II и принцесса Стефания в один голос утверждают: Князь-строитель был отцом «очень любящим и всегда в хорошем настроении», он «оставлял все проблемы за дверью своего кабинета» и обладал «невероятным чувством юмора.»

Князя Ренье III они описывают как человека «требовательного, но справедливого», а Княгиня Грейс была исполнена состраданием к ближнему. «Они привили нам честность и прямоту. Умение стоять на своем и оставаться открытыми миру», объясняет принцесса Стефания.

Принцесса также вспоминает, каким дедушкой был Князь Ренье III: очень важный человек для своих внуков и внучек. Не только для Камий Готтлиб, которая вспоминает об их встречах по средам: «мой сын Луи испытывал к своему деду любовь и восхищался им, как и моя дочь Полин и дети принцессы Каролины. Он был так горд и счастлив быть дедушкой!», рассказывает принцесса Стефания.