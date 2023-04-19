Князь Альбер II: «Мой отец был не столько строгим, сколько требовательным»

Князь поделился в интервью своими лучшими воспоминаниями.

В этом году Монако празднует столетие со дня рождения Князя Ренье III, и Князь Альбер II дал интервью нашим коллегам из Hello Monaco.

В этом интервью Князь поделился своими самыми яркими воспоминаниями об отце. «Я сопровождал его на различных мероприятиях, но я также помню тихие и уютные дни в семейном кругу. В частности, поездки в Швейцарию на горнолыжные станции. Вся наша семья любила лыжи. А летом мы все вместе отправлялись в круиз на яхте. Отец был капитаном. Ему помогал один матрос, мы все тоже ему ежедневно помогали. Я драил палубу. Думаете, мы были рохлями? Вовсе нет!»

Месса в память о Князе Ренье III

Князь Альбер II также рассказал о наследстве, которое ему оставил отец, и о том, как он повлиял на его правление. «Когда он сменил своего деда, Князя Луи II, Княжество только оправилось после Второй мировой войны. Монако не то, чтобы обеднело, но, по меньшей мере, ему не хватало инфраструктур… Этому маленькому государству были необходимы перспективы на будущее. Мой отец был главным архитектором развития, роста и экономической диверсификации Княжества. Женитьба моих родителей, конечно, внесла свой вклад в открытие Княжества миру. Но это была не тихая гавань. Во Франции царил кризис, в правлении SBM тоже… Поэтому мой отец ввел в стране новую конституцию. Он внес свой вклад в то, чтобы наша страна вошла в ООН в 1993 году и в Совет Европы в 2004 году. Я лично ратифицировал это вхождение в 2005 году, вскоре после его смерти.»

Князь также поделился, что благодаря отцу, он научился не торопиться при решении проблем. «Необходимо выслушать все точки зрения, все мнения, прежде чем принимать решение, которое большинство людей сочтет объективным. (…) Мой отец любил вдаваться в подробности, продолжает Князь. Он внимательно следил за своими делами и проектами…»

Князь Альбер II готовился к своим княжеским обязанностям с малолетства, он помнит о поддержке своих родителей: «Моя американская семья дала мне прозвище. На самом деле это было уменьшительно-ласкательное имя Альби. Конечно, меня так больше никто не зовет с юности. Родители всегда были рядом [для нас]. Они всегда нас неторопливо выслушивали. Правда, я более спонтанно открывался матери. Я немного стеснялся отца, но он был не столько строгим, сколько требовательным. Те, кто его близко знал, говорили, что иногда с ним было трудно. Действительно, он был человеком импульсивным, но иной раз казался почти застенчивым… Например, я видел его смущение, когда он общался с малознакомыми людьми.»

Издание Hello Monaco также спросило Князя, как Князь Ренье III повлиял на его собственную манеру воспитания детей. «До сегодняшнего дня Жак и Габлиэлла не доставляли нам особых беспокойств, ответил Князь Альбер II. Я даю им свободно развиваться и открываться миру. Они действительно веселые, любознательные и простые в общении. Нам с Шарлен редко приходится их ругать.»