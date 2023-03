Centenaire du Prince Rainier III : la Princesse Stéphanie détaille les festivités

En 2023, Monaco rendra hommage à celui que l’on surnomme « le Prince Bâtisseur ».

Si les grandes lignes du programme ont été dévoilées en septembre dernier, la Princesse Stéphanie est entrée dans le détail du premier temps fort sur le plateau de Monaco Info, jeudi 9 mars dernier. Et la date de l’interview n’a pas été choisie au hasard, puisque c’est ce jeudi que le Comité de Commémoration du Prince Rainier III qu’elle préside, a lancé son site internet.

Le compte à rebours est donc lancé ! « C’est la concrétisation de plusieurs mois de travail. Les premiers événements auront lieu à la fin du mois de mai pour l’anniversaire du Prince. Je pense que nous allons passer une belle année à rendre hommage à mon papa », imagine déjà la Princesse.

Un événement auquel chacun peut s’associer

« Chacun peut, dans son entreprise ou son association, rendre son hommage personnel au Prince, avec évidemment l’accord du Comité afin de suivre la ligne conductrice que nous avons établie. L’idée est de montrer tout ce qu’il a fait pour notre pays et qui profite encore à certains aujourd’hui », poursuit la Princesse qui espère toucher les nouvelles générations.

© Palais Princier de Monaco via Facebook

En effet, nous lui devons le quartier d’affaires de Fontvieille et celui du Larvotto, construits sur la mer. « Il avait cette vision d’agrandir Monaco, malgré les nombreuses réticences, et il a bien fait », confirme la Princesse avec le sourire. « Il n’était pas bâtisseur seulement au niveau de la pierre, il l’a été aussi au niveau social, notamment avec la nouvelle Constitution ou encore la récupération de la SBM. Pour lui, il était important que Monaco acquière une crédibilité internationale. Il ne supportait pas le terme de Principauté d’opérette. Il s’est battu et aujourd’hui, Monaco rayonne dans le monde entier. »

Sur le plan culturel, le Prince Rainier III est à l’origine de la Fondation Prince Pierre, du Festival de Télévision de Monte-Carlo et du Festival international du cirque de Monte-Carlo. « Le cirque était cher à son cœur et je pense que s’il existe encore aujourd’hui, c’est grâce à lui. C’est pour cette raison qu’on lui rendra un bel hommage lors de la prochaine édition. »

© Festival International du Cirque de Monte-Carlo

« Un papa merveilleux »

Non sans émotion, la Princesse poursuit sur la dévotion sans failles du Prince Rainier III : « C’était un homme incroyable et un papa merveilleux, même si parfois il m’a manqué car il travaillait énormément. Il considérait d’ailleurs tous les autres Monégasques comme ses enfants. »

Les Monégasques, mais aussi les résidents seront d’ailleurs réunis, comme le Prince l’aurait voulu, pour une grande fête populaire sur le Rocher sur la Place du Palais le 31 mai, jour où il aurait soufflé sa 100ème bougie. Un défilé de ses vieilles voitures, une chasse aux trésor pour les enfants et des spectacles vont rythmer la journée. La Princesse prévient : il faudra venir assez tôt pour se frayer un chemin !