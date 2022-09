A l’occasion du centenaire de la naissance de Rainier III, 2023 sera marquée par une série d’événements en l’hommage au Prince.

Une bonne partie de la Famille Princière était présente mercredi dernier à l’entrée des jardins du Palais Princier, pour présenter les cérémonies de commémoration du centenaire de la naissance du Prince Rainier III qui auront en 2023.

Le Prince Albert II était aux côtés de son épouse la Princesse Charlène, de ses soeurs : la Princesse Stéphanie et la Princesse Caroline, et de ses neveux : Louis Ducruet – accompagné de sa femme Marie Chevallier – et Camille Gottlieb. Ensemble, ils ont dévoilé le logo qui sera utilisé lors des nombreuses manifestations organisées en hommage au Prince Rainier et un peu partout à Monaco. On y voit le Souverain qui a consacré 56 ans au service de son pays, de profil, en gris et blanc sur un fond rouge.

© Palais Princier de Monaco

« On a voulu organiser des événements pour que les jeunes générations découvrent le Prince Rainier et tout ce qu’il a fait. L’objectif est qu’on se rende compte que, ce que l’on voit un peu partout à Monaco, on le doit au Prince Rainier » explique la Princesse Stéphanie au micro de Monaco Info, en faisant référence aux constructions mais aussi à la culture et au domaine social.

Lancement des festivités le 31 mai

Les commémorations, qui dureront huit mois, débuteront le 31 mai prochain. Une date qui n’est pas anodine puisque c’est le jour de la naissance du Prince Rainier. Cette première célébration rassemblera sur le Rocher la grande famille monégasque et les résidents de la Principauté autour d’un imposant gâteau d’anniversaire de nombreuses activités et spectacles autour des centres d’intérêts de l’époux de Grace Kelly.

Les festivités se clôtureront début 2024 avec le 50e anniversaire du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, un événement emblématique de la Principauté auquel le Prince Rainier était d’ailleurs très attaché.