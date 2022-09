In occasione del centenario della nascita di Ranieri III, l’anno 2023 sarà dedicato al Principe, con una serie di eventi in suo onore.

Gran parte della famiglia principesca era presente mercoledì scorso all’ingresso dei giardini del Palazzo del Principe, per presentare le cerimonie di commemorazione del centenario della nascita del Principe Ranieri III, che si terranno nel corso dell’anno 2023.

Il Principe Alberto II era presente a fianco della sua consorte, la Principessa Charlène, delle sue sorelle, la Principessa Stéphanie e la Principessa Carolina e dei suoi nipoti, Camille Gottlieb e Louis Ducruet, accompagnato dalla moglie Marie Chevallier. Insieme, hanno svelato il logo che verrà utilizzato in occasione delle numerose manifestazioni organizzate in onore del Principe Ranieri e che verrà esposto in diversi luoghi di Monaco. Il logo raffigura il sovrano che ha dedicato 56 anni al servizio del Paese, in un’immagine di profilo, in bianco e grigio su sfondo rosso.

© Palazzo del Principe di Monaco

“Abbiamo voluto organizzare alcuni eventi per permettere alle giovani generazioni di scoprire il Principe Ranieri e tutto ciò che ha fatto. Lo scopo è quello di far capire che quello che si vede un po’ ovunque a Monaco, lo dobbiamo proprio al principe Ranieri” spiega la principessa Stephanie a Monaco Info, riferendosi al lascito del Principe, sia dal punto di vista edilizio che culturale e sociale.

Festività: al via il 31 maggio

Gli eventi di commemorazione dureranno otto mesi e avranno inizio in una data tutt’altro che insignificante, il 31 maggio, ossia la data di nascita del Principe Ranieri. Questa prima cerimonia riunirà sulla Rocca la grande famiglia monegasca e gli abitanti del Principato attorno a un’imponente torta di compleanno e a numerose attività e spettacoli basati sugli interessi del marito di Grace Kelly.

Le festività si chiuderanno a inizio 2024 con il 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, un evento emblematico per il Principato, a cui il Principe Ranieri teneva molto.