Une messe célébrée en la mémoire du Prince Rainier III

Ce mercredi 5 avril, la Principauté s’est réunie au coeur de la cathédrale de Monaco.

Il y a 18 ans, le 6 avril 2005, le Prince Rainier III s’éteignait au centre cardio-thoracique où il était hospitalisé. Âgé de 81 ans, le père du Prince Albert II aura régné plus de 55 ans en Principauté. Le vendredi 15 avril 2005, ses obsèques réunissent plus de 800 invités du monde entier, dont le président français Jacques Chirac, la reine Sonja de Norvège ou encore le prince Andrew pour ne citer qu’eux. La cérémonie était célébrée par Bernard Barsi, ancien archevêque de Monaco récemment disparu.

© Direction de la communication / Stéphane Danna

18 ans plus tard, la Principauté continue d’honorer la mémoire de son ancien Souverain. Hier, la cathédrale de Monaco a accueilli, pour une messe spéciale, le Prince Albert II, la Princesse Charlène, la Princesse de Hanovre, la Princesse Stéphanie et de nombreux représentants des institutions monégasques dont le Ministre d’État Pierre Dartout et la présidente du Conseil National, Brigitte Boccone-Pagès.

Cette année, Monaco se prépare à célébrer le centenaire de la naissance du Prince Rainier III. La Princesse Stéphanie avait récemment détaillé les festivités à venir.