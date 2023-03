Le Centre Rainier III a célébré son dixième anniversaire

Le Prince Albert II était présent pour fêter les dix ans de ce centre dédié à la gérontologie.

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que le Centre Hospitalier Princesse Grace a célébré les dix ans de son Centre de Gérontologie clinique Rainier III, inauguré par le Prince Albert II le 25 février 2013.

Le Souverain était donc présent pour cet anniversaire, aux côtés notamment du Directeur du CHPG, Benoite Rousseau de Sevelinges, du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, et du Chef de service de gérontologie, Sandrine Louchart de la Chapelle.

Cette dernière a d’ailleurs partagé sa fierté au micro de Monaco Info : « si on fait le bilan, on voit qu’énormément de choses ont été réalisées, et on va continuer. (…) Le CRIII est un point d’articulation fort de la filière gériatrique : c’est le point d’ancrage de départ de la prise en charge, avec ces liens avec le centre de coordination gérontologique et avec les EHPADs. C’est là qu’on peut prendre en charge nos aînés avec la meilleure expertise possible, dans une qualité de confort et d’hébergement vraiment exceptionnelle. »

© Axel Bastello / Palais Princier

Vieillissement de la population et baisse du nombre de soignants : quel avenir pour la prise en charge des cancers ?

Depuis dix ans, le Centre n’a cessé de se développer, notamment avec la cellule « Mémoire », reconnue et labellisée, qui propose une évaluation précise des troubles cognitifs chez la personne âgée. D’autres pistes ont été évoquées, pour encore faire évoluer le service, telles que l’eye tracking pour la cognition sociale, mais également la prévention ou encore la stimulation dans le cadre de thérapies non-médicamenteuses.