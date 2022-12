Disparition de Monseigneur Bernard Barsi, archevêque émérite de Monaco

Le Couple Princier et le Gouvernement Princier ont réagi, attristés par la nouvelle.

Mgr Bernard Barsi est décédé ce mercredi à Nice, des suites d'un arrêt cardiaque survenu la veille de Noël. L'archevêque émérite, âgé de 80 ans, avait pris sa retraite en 2020. Le Palais Princier a adressé une dépêche officielle, à l'annonce de sa disparition.

"Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont appris avec une profonde tristesse et une grande émotion la disparition brutale de Monseigneur Bernard Barsi, Archevêque émérite de Monaco. Originaire de Nice avec de profondes attaches mentonnaises, Monseigneur Barsi était connu et aimé dans la région, y ayant exercé différents ministères paroissiaux avant d’être nommé archevêque de Monaco par le Pape Jean-Paul II. En ces heures de peine, le Prince et la Princesse souhaitent honorer la mémoire de celui qui, pendant plus de vingt ans, a accompagné la Famille Souveraine, sur le plan spirituel et pastoral, dans les moments les plus marquants de l’histoire récente de la Principauté.

Aussi, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, en leur nom personnel et celui de la population de Monaco, leurs prières et leurs plus sincères condoléances à la famille de Monseigneur Bernard Barsi ainsi qu’aux personnes, clercs et laïcs, qui lui étaient chères."

Le Gouvernement Princier présente également "ses plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu'aux membres du Diocèse de Monaco et à la communauté catholique de la Principauté".