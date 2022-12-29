Ушел из жизни архиепископ Монако на покое монсеньор Бернар Барси

Узнав о печальной новости, Княжеская Чета и Княжеское Правительство выразили свои соболезнования.

Монсеньор Бернар Барси (Bernard Barsi) скончался в минувшую среду в Ницце после того, как в канун Рождества у него случилась остановка сердца. Архиепископу было 80 лет, на покой он вышел в 2020 году. Узнав об уходе архиепископа из жизни, Княжеский Дворец опубликовал официальное сообщение.

«Князь Альбер II и Княгиня Шарлен с глубоким прискорбием восприняли известие о скоропостижной кончине Монсеньора Бернара Барси, Архиепископа Монако на покое. Монсеньор Барси был родом из Ниццы, многое связывало его с Ментоном. Его Преосвященство был известен и любим в этих краях, где исполнял священническое служение в разных приходах до того, как Папа Иоанн Павел II назначил его архиепископом Монако. В этот горестный час Князь и Княгиня желают почтить память того, кто на протяжении более чем двадцати лет окормлял Семью Суверена как духовник и пастырь, будучи рядом в самые значимые моменты новейшей истории Княжества.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен от своего имени и от имени всех жителей Монако заверяют в своих молитвах и приносят самые искренние соболезнования семье Монсеньора Бернара Барси и всем его близким, духовенству и мирянам».

Княжеское Правительство также выражает «свои глубочайшие соболезнования семье архиепископа, клиру архиепархии Монако и католической общине Княжества».