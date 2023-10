Il Principe Alberto II e la Principessa Stéphanie raccontano la loro infanzia con il Principe Ranieri III

Il Sovrano e la Principessa hanno condiviso i loro ricordi in occasione del Ballo del Centenario.

Mercoledì 25 ottobre, la famosa rivista Point de Vue ha pubblicato un’intervista esclusiva al Principe Alberto II e alla Principessa Stéphanie, a cura del giornalista Emmanuel Cirodde, invitato al Palazzo del Principe per l’occasione.

Alla domanda sulle celebrazioni per il centenario della nascita del Principe Ranieri III, il Sovrano e la Principessa Stéphanie hanno raccontato dell’organizzazione delle commemorazioni. “Ogni evento ha suscitato parecchie emozioni legate ai ricordi e agli aneddoti che ci sono tornati in mente. Abbiamo voluto organizzare queste commemorazioni in modo che rispecchiassero ciò che piaceva a nostro padre e per ringraziarlo. (…) Ci tenevamo a mostrare come volesse dare legittimità e credibilità al Principato di Monaco. Non sopportava il termine ‘Principato dell’operetta’”, ha dichiarato la Principessa Stéphanie.

“È stato il ‘principe costruttore’ sia per i progetti concreti come le strutture e le infrastrutture, ma anche il ‘principe costruttore’ della Costituzione del 1962 e di molte altre iniziative”, ha aggiunto il Sovrano.

Entrambi hanno poi raccontato le loro prime apparizioni ai grandi eventi organizzati nel Principato, come il Ballo della Rosa e quello della Croce Rossa. “Quando ero adolescente, non volevo andarci! A quell’età, non è molto divertente indossare un abito da sera, mettersi in ghingheri e sedersi a un tavolo per quattro ore a farsi studiare da tutti. Ma eravamo spesso in famiglia e diventava un momento tutto nostro”, racconta la Principessa Stéphanie.

“È vero che a 16 o 17 anni si ha voglia di fare altro. E quegli eventi possono essere molto pesanti e incutere timore”, conferma il Sovrano.

La famiglia principesca riunita per un Ballo del Centenario indimenticabile

Principessa Stéphanie, la sorella più piccola e “più coccolata”

Il Principe ricorda anche la sua iniziazione, “a piccoli passi”, alla carica di Sovrano. “È stato un apprendimento graduale; ho partecipato ai consigli di Governo [di mio padre] e alle riunioni di gabinetto (…). (…) Poi, perdonate l’espressione, è arrivato il mio turno di sporcarmi le mani”, spiega.

La Principessa Stéphanie, da parte sua, ha ammesso che, in quanto figlia minore, ha ricevuto attenzioni speciali. “È stata viziata”, ha detto il Principe.

Il giornalista Emmanuel Cirodde è stato ricevuto al Palazzo del Principe – © Frédéric Nebinger / Palazzo del Principe

“La differenza di sette e otto anni con mio fratello e mia sorella faceva tanto. Mio fratello era adorabile, mi sopportava sempre, volevo sempre giocare con lui. Con me aveva una pazienza inesauribile e lo ringrazio per questo. Non avendo un fratello o una sorella della mia età, andavo spesso da lui e dai suoi amici”, racconta la Principessa.

La Principessa Stéphanie ricorda anche i momenti trascorsi con il padre quando era bambina: “Non appena possibile, volevo stare con lui. Ricordo che verso mezzogiorno andava al Jardin Animalier. Io finivo la scuola alle undici e mezza e correvo per passare un po’ di tempo con lui. (…) Forse, essendo la più piccola, venivo coccolata di più, o ottenevo più cose. Ma non credo di averne approfittato più di tanto. E devo ammettere che mio fratello era molto paziente con me, soprattutto perché da bambina ero un po’ iperattiva…”.

Il Principe Alberto II: “Mio padre era più esigente che severo”

Il Principe Ranieri III: “così orgoglioso e felice di essere nonno”.

Il Principe e la Principessa hanno anche parlato dei giochi che facevano da bambini, come il Monopoli e le costruzioni… “Rubavo i tuoi Action Man per farli sposare con le mie Barbie”, ha ricordato la Principessa Stéphanie al Sovrano.

Per quanto riguarda l’educazione impartita dal Principe Ranieri III, il Principe Alberto II e la Principessa Stéphanie si mantengono formali: il Principe Costruttore era un “padre molto affettuoso e sempre di buon umore”, che “lasciava le preoccupazioni del lavoro fuori dalla porta” e che aveva “un incredibile senso dell’umorismo”.

Ma se il Principe Ranieri III viene ricordato come “esigente ma giusto”, la Principessa Grace era conosciuta per la sua grande compassione per gli altri. “Ci hanno insegnato l’onestà e la rettitudine. Come rimanere fedeli alle proprie idee e allo stesso tempo aprirsi al mondo”, spiega la Principessa Stéphanie.

La Principessa ha parlato anche del Principe Ranieri III nonno: un uomo molto importante per i suoi nipoti. Non solo per Camille Gottlieb, che ricorda i loro incontri del mercoledì: “Anche mio figlio Louis nutre un grande amore e una grande ammirazione per suo nonno, così come mia figlia Pauline e i figli della Principessa Carolina. Era così orgoglioso e felice di essere nonno”, afferma la Principessa Stéphanie.